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Son dakika: Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İşte masadaki gündem maddeleri...

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