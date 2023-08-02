ABD medyasından dikkat çeken Erdoğan ve Prens bin Selman yazısı: Yeni bir dünya kuruluyor

UKRAYNA BARIŞ ZİRVESİ: İKİ ÖNEMLİ GİRİŞİM DAHA SIRADA

Suudi Arabistan önümüzdeki günlerde Ukrayna, ABD, Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın yanı sıra pek çok ülkenin davetli olduğu bir Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

CNBC, Erdoğan ve Prens Bin Selman'ın bu zirvede Ukraynalı çocukları ailelerine geri kavuşturmak için bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını yazdı. Yayın kuruluşu Türkiye'nin ayrıca dünyada gıda krizinin önüne geçen Karadeniz tahıl girişimini yeniden canlandırmaya çalıştığına dikkat çekti.