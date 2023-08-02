ABD medyasından dikkat çeken Erdoğan ve Prens bin Selman yazısı: Yeni bir dünya kuruluyor
ABD merkezli yayın kuruluşlarından CNBC, Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Geçtiğimiz eylül ayında Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında Batı yerine Erdoğan ve Selman'ın rol oynadığının altını çizen CNBC, bunun yeni bir dünyaya işaret ettiğini yazdı.
2022'nin Eylül ayında Rusya ve Ukrayna'dan yaklaşık 300 savaş esiri ölümle ya da süresiz tutukluluk tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in 300 bin Rus askerini seferber ettiğini duyurduğu gün, savaşan taraflar şaşırtıcı bir şekilde esir takası konusunda anlaştıklarını duyurdular.
ŞOKE EDEN KARARIN ARKASINDAKİ İKİ İSİM: ERDOĞAN VE PRENS BİN SELMAN
ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından biri olan CNBC'ye göre takas kararı savaşın başlamasından bu yana gelen en beklenmedik, en şoke edici kararlardan biriydi ve bu sefer kararın arkasında teşekkür edilecek Batı yoktu, bunun yerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman vardı.
ABD AYRI AYRI TEŞEKKÜR ETTİ
ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, savaş sırasında oynadığı kolaylaştırıcı ve arabulucu rol için Türkiye'ye teşekkür etti ve sosyal medya hesabından "Ukrayna ile Rusya arasında mahkum değişimini kolaylaştırmaya yardım ettiği için Türk hükümetine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.
Sullivan başka bir gönderide Rusya tarafından esir alınan ikisi Amerikalı 10 yabancı uyruklunun dönüşüne aracılık eden Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Hükümetine de teşekkür etti.
UKRAYNA BARIŞ ZİRVESİ: İKİ ÖNEMLİ GİRİŞİM DAHA SIRADA
Suudi Arabistan önümüzdeki günlerde Ukrayna, ABD, Avrupa ülkeleri, Çin, Hindistan ve Brezilya'nın yanı sıra pek çok ülkenin davetli olduğu bir Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
CNBC, Erdoğan ve Prens Bin Selman'ın bu zirvede Ukraynalı çocukları ailelerine geri kavuşturmak için bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını yazdı. Yayın kuruluşu Türkiye'nin ayrıca dünyada gıda krizinin önüne geçen Karadeniz tahıl girişimini yeniden canlandırmaya çalıştığına dikkat çekti.
KARARLARI SADECE ABD VE BATI'NIN ALMADIĞI YENİ BİR DÜNYA
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu kadar büyük çaplı bir çatışmada arabuluculuk yapmasının yeni bir sayfa açtığını belirten CNBC, "Orta güçlerin yükselişi kararları sadece ABD ve Batı'nın almadığı, küçük ülkelerin de kendilerini Rusya ve Çin'e bağlamak zorunda kalmadığı yeni bir dünyaya işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
DAHA ÇOK KUTUPLU DÜNYA
Arab Gulf States Enstitüsü'nden kıdemli akademisyen Hussein Ibish CNBC'ye yaptığı açıklamada bu durumun daha çok kutuplu bir dünyanın başlangıcı olduğunu ve orta düzey bölgesel güçlerin yükselişini yansıttığını söyledi.
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın hem Rusya hem de Batı ile iyi ilişkileri olduğunu belirten Ibish, Türkiye'nin yaklaşık 70 yıldır NATO üyesi olduğunu, Suudi Arabistan'ın da 80 yıldır ABD ile güvenlik ilişkisi olduğuna dikkat çekerek her iki ülkenin de iyi konumlanmış arabulucular olduğunu vurguladı.
CNBC, Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen Avrupa'nın en büyük kara savaşına aracılık etme görevinin 'gerçekçilik' gerektirdiğini belirterek, yakın zamanda barış müzakerelerine ilişkin diplomatik atılım beklentilerinin düşük olduğunu yazdı.
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