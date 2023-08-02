Rus donanması Baltık Denizi’nde! Batı’ya gözdağı

HANGİ UNSURLAR VAR?

"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek." ifadesine yer verildi.

SÜRE VERİLMEDİ

Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.