02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rus donanması Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı

Rus donanması Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
ABONE OL
Rus donanması Baltık Denizi’nde! Batı’ya gözdağı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan Rusya'nın batı kıyılarında eller tetikte. Gerilimim yeni adresi Baltık'ta sular iyice ısındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen Rusya-Avrupa ilişkileri her alanda kendisini göstermekte.

Savaşın daha geniş alana yayılma ihtimali hep göz önünde.

NATO'ya üye olan Finlandiya ardından gözler İsveç'te.

Rusya bu kapsamda Baltık'ta daha fazla kendini gösterir oldu.

RUSYA BALTIK DENİZİ'NDE

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Baltık Denizi'nde tatbikata başladığı belirtildi.

HANGİ UNSURLAR VAR?

"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek." ifadesine yer verildi.

SÜRE VERİLMEDİ

Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı ile görüştü!
Ukrayna’dan Moskova’ya yeni saldırı

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA