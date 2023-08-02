Rus donanması Baltık Denizi'nde! Batı'ya gözdağı
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan Rusya'nın batı kıyılarında eller tetikte. Gerilimim yeni adresi Baltık'ta sular iyice ısındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde "Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikatın başladığını bildirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen Rusya-Avrupa ilişkileri her alanda kendisini göstermekte.
Savaşın daha geniş alana yayılma ihtimali hep göz önünde.
NATO'ya üye olan Finlandiya ardından gözler İsveç'te.
Rusya bu kapsamda Baltık'ta daha fazla kendini gösterir oldu.
RUSYA BALTIK DENİZİ'NDE
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus donanmasının Baltık Denizi'nde tatbikata başladığı belirtildi.
HANGİ UNSURLAR VAR?
"Okyanus Kalkanı-2023" adlı tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığı aktarılan açıklamada, "Tatbikat sırasında Deniz Kuvvetlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını operasyonel açıdan önemli bir bölgede savunmaya hazır olup olmadığı ölçülecek." ifadesine yer verildi.
SÜRE VERİLMEDİ
Açıklamada, tatbikatın ne zaman sona ereceğine ilişkin bilgi verilmedi.
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