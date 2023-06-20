LGBT terörünün iğrenç yüzü! Sapkın akımın peşinden sürüklenenler için uyarı: Batı'nız buysa, Batı'nız batsın!
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın en büyük seçim vaatlerinden biri de LGBT terörünün Türkiye'den el çektirilmesiydi. Aile yapısını bozan, ahlak anlayışını çökerten, sapıklık ve sapkınlık olarak kabul edilen LGBT'nin ülkemizde sözde "onur yürüyüşleri" düzenlemesi sabırları da iyice taşırdı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Salih Tuna, Batı'dan ülkemize ta 1970'lerde yerleştirilmeye çalışılan LGBT terörünün fotoğrafını çekti. Tuna bu sapkın akımın peşinden sürüklenenler için dikkat çeken ifadeler kullanarak "Batı'nız buysa, Batı'nız batsın!" dedi.
İşte güne damgasını vuran Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna'nın "Sonuna kadar okuyun" başlıklı yazısı:
Kemal Tahir ve Oğuz Atay'la az yarenlik etmedi. Dahası merhum Kemal Tahir'le senaryo çalışmalarında bile bulundu.
Kim mi?
"Ulusal Sinema" akımı denince akla gelen ışıklar içinde yatası Halit Refiğ.
Malumunuz, Türk sinemasının köşe taşlarındandı. Tıpkı Lütfi Ömer Akad, Metin Erksan, Atıf Yılmaz, Memduh Ün ve Osman Fahir Seden gibi.
Ha, bir de 'magazinel' bilgi vereyim: Şu bizim 'sevimli çatlak' Can Ataklı var ya, onun da bacanağıydı.
Bu bilgilerden maksadım mı?
Lafın dümenini, Halit Refiğ filmografisinde önemli yeri olan Fatma Bacı'ya kırarken, okuyucu makulesini hazırlamak.
Fakat asıl maksadım için yazıyı sonuna kadar okumanız gerekli.
***
İmdi, sıkı durun, söz konusu filmden çok ilginç bir sahneyi aktaracağım:
Kan davası yüzünden köyden kaçıp büyük şehir İstanbul'da bir kapıcı dairesine sığınan Fatma Bacı'nın (Yıldız Kenter) kimliğini saklayan kızı Ayşe (Leyla Kenter) "erkek arkadaşının" evinde verdiği bir eğlence partisine katılır. Sahne açıldığında, Stanley Kubrick'in "Gözler Tamamen Kapalı" (Eyes Wide Shut) filmindeki kadar pornografik olmasa da kim kiminle, kimin dudağı kimin ağzında belli değildir.
Haliyle Ayşe'miz tiksinir, "İğrenç!" diye ünler. Erkek arkadaşı, "Sevişmek mi iğrenç?" diye sorar. "Hangisi hangisinin sevgilisi?" deyince de "Herkes herkesin" karşılığını alır.
Fatma Bacı'nın kızı, "Bir erkek kendisine ait bir kadının başkasıyla sevişmesine nasıl tahammül eder?" diye isyan edince, erkek arkadaşı "Böyle soru kaldı mı artık, kim kimi arzu ediyorsa onunla…" demekle kalmaz, Batılı olmanın bunları aşmayı gerektirdiğini ifade eder. Dahası, Ayşe'nin örümcek kafalı olduğunu, Batı'nın giyimini aldığını, geceden beri nefis kruvaze konyağını içtiğini, Batı'nın müziğine hayran olduğunu sonra da mahalle kızı gibi namus keçiliği yaptığını söyler.
Tartışma alevlenir. Ortamdaki herkesin karşı çıktığı Ayşe kızımız çekip giderken haykırır:
"- Batı'nız buysa, Batı'nız batsın!"
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