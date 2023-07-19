ABD’li dergi Newsweek’ten çarpıcı Erdoğan analizi: Putin ve Zelenskiy desteği için savaş içinde

"Bu arada Moskova da Türk cumhurbaşkanına kendi çağrısını yaptı" diyen Newsweek Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarını'nın salı günü görüştüklerine dikkat çekti.

Rusya'nın kendi şartları olduğunu yazan Newsweek Kiev ve Moskova bir kez daha Erdoğan'ın desteği için mücadele verdiğini belirtti.

Erdoğan'ın savaş boyunca Türkiye'yi bir barıç yapıcı olarak konumlandırmayı başardığını yazan ABD'li dergi, "Türk lider Karadeniz'deki gerilimlerin hafifletilmesinde öncü bir rol üstlendi" dedi.