ABD'li dergi Newsweek'ten çarpıcı Erdoğan analizi: Putin ve Zelenskiy desteği için savaş içinde
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 1,5 yıldır devam ederken, Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili Rusya'dan gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü. Rusya anlaşmanın uzatılmayacağını duyururken, dünyanın gözü krizden çıkış noktası için yine Türkiye'ye döndü. ABD'li haber dergisi Newsweek konuyla ilgili çarpıcı bir Erdoğan analizi yayınladı. Erdoğan'ın arabuluculuk rolüne dikkat çeken ABD'li dergi, Putin ve Zelenskiy'nin Erdoğan'ın desteğini alabilmek için savaştığını yazdı.
Dünyanın gözü kulağı geçtiğimiz yılın Şubat ayından beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.
Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen Haber ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.
Bu karar ile dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken Newsweek dergisinden çarpıcı bir analiz geldi.
Erdoğan'ın krizin çözümündeki rolüne dikkat çeken ABD'li dergi "Zelenski ve Putin, Erdoğan Karadeniz Desteği İçin Savaşıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
ZELENSKİ'DEN TÜRKİYE'YE MEKTUP
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye'ye mektup yazdığını hatırlatan Newsweek Ukrayna liderinin "Türkiye geçişlere izin verirse tahıl tedarikini sürdürmeye hazırız" dediğini vurguladı.
Zelenski'nin "Korkmuyoruz, tahıl koridorunu kullanmak için gereken her şey yapılmalı" sözünü öne çıkarak ABD'li dergi Kiev'in Rusya olmadan anlaşmaya devam etmeye hazır olduğunu yazdı.
"Bu arada Moskova da Türk cumhurbaşkanına kendi çağrısını yaptı" diyen Newsweek Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarını'nın salı günü görüştüklerine dikkat çekti.
Rusya'nın kendi şartları olduğunu yazan Newsweek Kiev ve Moskova bir kez daha Erdoğan'ın desteği için mücadele verdiğini belirtti.
Erdoğan'ın savaş boyunca Türkiye'yi bir barıç yapıcı olarak konumlandırmayı başardığını yazan ABD'li dergi, "Türk lider Karadeniz'deki gerilimlerin hafifletilmesinde öncü bir rol üstlendi" dedi.
Newsweek analizinde Türkiye'nin eski NATO büyükelçisi Fatih Ceylan'ın görüşlerine de yer verdi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çabalara devam edeceğinden yüzde 100 eminim" diyen Ceylan, anlaşmanın hemen yeniden canlandırılmasının pek olası olmadığı görüşünü savundu.
Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkinin Erdoğan'a avantaj sağladığını belirten Ceylan "Rusya'nın Türkiye'ye Türkiye'den daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.
"Gergin bir dönem olacak, buna hiç şüphe yok" diyen Ceylan Türkiye'nin manevra alanına sahip olmaya devam ettiğinin altını çizdi.
Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Ukrayna lideri Zelenski'yi İstanbul'da ağırlamış, Erdoğan Zelenski ile NATO zirvesinde de temaslarda bulunmuştu.
Erdoğan, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret öncesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında anlaşmanın durumuna değinmiş, Erdoğan "ağustosu beklemeden" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yaparak ilgili adımların atılabileceği mesajını vermişti.
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