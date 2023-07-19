Rusya: Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler 'potansiyel askeri yük taşıyıcısı' kabul edilecek
Rusya Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceğini bildirdi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise dün gece Rusya’nın Karadeniz Tahıl Girişimi’ne dahil olan liman altyapı tesislerini bombaladığı bildirilmişti. Odessa ve Çornomorsk limanlarındaki tahıl terminalleri ve liman altyapısının saldırıya uğradığına işaret edilen açıklamada, "Gece yapılan saldırıda Çornomorsk limanının tahıl ihracat altyapısının önemli bir kısmı devre dışı kaldı. Çornomorsk limanı ayrıca 60 gün önce büyük tonajlı bir gemiye yüklenerek tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi gereken 60 bin ton tahılı da kaybetti." denildi.
Tahıl koridoru anlaşmasını askıya alan Rusya'dan çok kritik bir uyarı geldi.
Rus Savunma Bakanlığı, bu geceden itibaren Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahıl anlaşmasının sona erdiği ve Karadeniz'deki insani koridorların azaltıldığı belirtildi.
'ASKERİ HEDEF' UYARISI! SAAT VERİLDİ
Bu kapsamda, Ukrayna limanlarına giden gemilere yönelik Rusya tarafından alınan kararın aktarıldığı açıklamada, "20 Temmuz 2023 saat 00.00'dan itibaren, Karadeniz'den Ukrayna limanlarına giden tüm gemiler potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirilecek." ifadesine yer verildi.
Açıklamada dünyaya, "Buna göre, bu tür gemilerin ülkeleri de Ukrayna ihtilafında Kiev rejimi tarafında yer almış kabul edilecek. Karadeniz'in kuzeybatısı ile güneydoğusunda uluslararası sularda bulunan bazı bölgeler de seyrüsefer için geçici olarak tehlikeli olarak ilan edilmiştir." mesajı verildi.
ZELENSKIY: RUSLAR KASITLI OLARAK TAHIL TİCARETİ ALTYAPISINI HEDEF ALDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın kasıtlı olarak Ukrayna'nın tahıl ticareti altyapısını hedef aldığını bildirdi.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların dün gece Odessa, Jitomir ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına ilişkin toplantı düzenlediğini belirtti.
Toplantıda bu saldırılarla ilgili yetkililerden bilgi aldığını kaydeden Zelenskiy, "Rus teröristler kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı ve her Rus füzesi sadece Ukrayna için değil dünyada normal ve güvenli hayat isteyen herkes için bir darbedir." değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov ve İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun söz konusu saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve diğer komutanların da raporlar sunduğunu söyledi.
Zelenskiy, "Askerlere, insanların ve liman altyapılarının korunmasını güçlendirme talimatı verdim, Dışişleri Bakanlığına da terörist devlet üzerindeki baskının arttırılması ve Ukrayna tahılının normal ihracatının sürdürülmesi için ortaklarla temasların yoğunlaştırılması talimatı verdim." ifadesini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Güney Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada da, dün gece Rusların Ukrayna'nın güneyine yoğun füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediği bildirildi.
Bazı Rus füzelerinin liman ve kritik altyapı tesislerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Ruslar, bir tahıl ve yağ terminalini vurdu, tanklara ve yükleme ekipmanına zarar verdi, yangın çıktı, tüm yetkili servisler sonuçları ortadan kaldırmak için çalışıyor." ifadesine yer verildi.
SALDIRILARDA 60 BİN TON TAHIL İMHA EDİLDİ
Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dahil olan liman altyapı tesislerini bombaladığı aktarıldı.
Odessa ve Çornomorsk limanlarındaki tahıl terminalleri ve liman altyapısının saldırıya uğradığına işaret edilen açıklamada, "Gece yapılan saldırıda Çornomorsk limanının tahıl ihracat altyapısının önemli bir kısmı devre dışı kaldı. Çornomorsk limanı ayrıca 60 gün önce büyük tonajlı bir gemiye yüklenerek tahıl koridoru üzerinden sevk edilmesi gereken 60 bin ton tahılı da kaybetti." bilgisi paylaşıldı.
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