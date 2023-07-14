İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson: Kendimizi terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini önlemeye adayacağız
Başkan Erdoğan’ın NATO zirvesinde teröre karşı ortaya koyduğu kararlı adım meyvelerini veriyor. NATO’ya girmek için Türkiye’nin eline bakan bu hususta önemli bir açıklama daha geldi. İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkesinin uluslararası terörizme karşı Türkiye ile birlikte mücadele edeceğini belirterek, "Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz, hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir." ifadesini kullandı.
Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Litvanya'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve NATO arasında varılan uzlaşıyı ve Türkiye'nin, İsveç'in NATO katılım protokolünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk etme kararını değerlendirdi.
"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN FAALİYETLERİNİ ÖNLEYECEĞİZ"
Jonson, "Türkiye ile uluslararası terörizme karşı beraber mücadele edeceğiz. Kendimizi terör örgütü PKK'nın İsveç'teki faaliyetlerini önlemeye adayacağız. Bu hem bizim güvenliğimiz, hem de Türkiye'nin güvenliği için önemlidir." ifadelerine yer verdi.
Gazetecinin, "Vilnius'teki toplantıda Türkiye ile varılan uzlaşı sonucunda İsveç, YPG/PYD'yi ve FETÖ'yü terör örgütü olarak mı görüyor?" sorusuna Jonson, "Buna net cevap veremem, zira toplantıda ben yoktum, Adalet Bakanı Gunnar Strömmer vardı." yanıtını verdi.
Jonson, hangi terör grupları ile mücadele edileceği konusunun, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın, imzaladığı üçlü muhtırada da yer aldığını kaydetti.
Madrid'de 28 Haziran 2022'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde imzalanan muhtırada, "Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç'e tam destek verir." ifadeleri yer alıyor.
"YPG/PYD VE FETÖ'YE DESTEK VERİLMEYECEK"
Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan yazılı açıklamada yer alan, "İsveç, YPG/PYD ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek vermeyeceğini yineler" ifadesi de İsveç'in bu konudaki taahhüdünü ortaya koyuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSVEÇ MESAJI: YOL HARİTASI SUNACAKLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyerek İsveç'in NATO üyeliği sürecine değinmişti.
Zirve toplantılarında ve ikili görüşmelerde İsveç'in NATO'ya katılımı meselesinin gündemlerinde yer aldığını belirten Başkan Erdoğan, zirvenin hemen öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü formatta bir araya geldiklerini hatırlattı.
Bu toplantıda, Türkiye'nin beklentilerini, üçlü muhtırada kayıtlı hususları, bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasında güncel durumunu değerlendirdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Yaptığımız ortak açıklamayla İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre Üçlü Daimi Ortak Mekanizma'nın yanı sıra İsveç'le bakan düzeyinde kurulmasına karar verilen İkili Güvenlik Mekanizmasıyla terörle mücadelede iş birliğini artıracağız. İsveç, tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere Üçlü Muhtıra'da kayıtlı hususların uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine, ekonomimiz açısından kritik önemi haiz Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. Türkiye'ye uygulanan özellikle savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması noktasında İsveç, üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Bu temel üzerinde yapılacak mütalaalara göre biz de İsveç'in katılımıyla ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz."
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