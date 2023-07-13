Başkan Erdoğan'ın NATO diplomasisi dünya manşetlerini süsledi! Alman basınında "Türkiye NATO toplantısından stratejik galip çıktı" satırları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefiyle ‘hizmet’ siyasetine devam ediyor. NATO Zirvesi’ndeki yoğun diplomasi trafiği dünya manşetlerini süsledi. “Türkiye’nin taviz vermeden” yoluna devam ettiğini niteleyen Başkan Erdoğan için, lmanya'nın başkenti Berlin'de yayın yapan Berliner Zeitung isimli gazete, "Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi" ifadelerini kullandı. Haberde "Erdoğan gücünün farkında, NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok" satırlarına yer verildi. Yunan basınında yer alan bir diğer haberde ise, "Vilnius’ta kupayı Erdoğan aldı, zirvenin en çok konuşulan adamı" denildi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlendi. Zirvenin öne çıkan liderlerinden birisi de hiç şüphesiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan idi.
YOĞUN DİPLOMASİ MESAİSİ
Yoğun diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Avrupa liderleri ve ABD temsilcileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü isimler;
• AB Konseyi Başkanı Michel
• ABD Başkanı Biden
• Almanya Başbakanı Scholz
• Arnavutluk Başbakanı Rama
• Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen
• Fransa Cumhurbaşkanı Macron
• Hollanda Başbakanı Rutte
• İngiltere Başbakanı Sunak
• İspanya Başbakanı Sanchez
• İsveç Başbakanı Kristersson
• İtalya Başbakanı Meloni
• Kanada Başbakanı Trudeau
• NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
• Yunanistan Başbakanı Miçotakis
BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın görüştüğü isimler arasında yer alan ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz" ifadelerinin yer aldığı özel bir video paylaştı.
Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KAZAN - KAZAN' VURGUSU
Biden'ın teşekkür mesajı üzerine Türkiye olarak her zaman olduğu gibi NATO'nun genişlemesine ve ittifakımızın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını hatırlattı, "kazan - kazan" vurgusu yaptı.
Başkan Erdoğan, "İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan" sözleriyle Biden'a teşekkür etti.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ, AĞIRLIĞI VE ETKİSİ ARTACAK"
Zirvenin tamamlanması sonrası Başkan Erdoğan, "Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz" vurgusu yaptı.
Erdoğan, "Vilnius Zirvesi, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında, terörizmle mücadele, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ve ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmuştur. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları, inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz" dedi.
ALMAN BASININDA "RECEP TAYYİP ERDOĞAN NATO ZİRVESİNİN PARLAK STRATEJİK GALİBİ" MANŞETLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki diplomasi trafiği yabancı basın tarafından da ilgiyle takip edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yayın yapan Berliner Zeitung isimli gazete, Türkiye'nin NATO toplantısından stratejik galip olarak çıktığını okurlarına aktardı. Haberde Başkan Erdoğan'a yönelik, "Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius NATO zirvesinin parlak stratejik galibi" ifadeleri kullanıldı.
ABD, TÜRKİYE'SİZ NATO OLMAYACAĞININ BİLİNCİNDE: "KESKİN BİR FARKINDALIK VAR"
ABD'nin Türkiye'siz NATO olmayacağının bilincinde olduğunun altı çizilen haberde, "Washington'da Türkiye'nin coğrafyası, jeopolitik konumu, nüfusu ve askeri gücü nedeniyle NATO için açık bir kopuş yapamayacak kadar önemli olduğuna dair keskin bir farkındalık var" satırlarına yer verildi.
"ERDOĞAN GÜCÜNÜN FARKINDA"
Berliner Zeitung'un ilgi haberinde "Erdoğan gücünün farkında, Kremlin'in hiçbir koşulda izin veremeyeceği Moskova ile ilişkileri ciddi şekilde tehlikeye atmadan Rusya'yı kızdırıyor ve sözde Batı değerlerini savunan NATO ülkelerini adeta üzerine çekiyor" denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN NATO'YA RAĞMEN KENDİ POLİTİKASINI SÜRDÜREBİLECEK KONUMDA
Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin siyasi ağırlığının arttığının altı çizilen haberde, Başkan Erdoğan'ın NATO'ya rağmen Türkiye'nin kendi dış güvenlik politikasını sürdürebilecek konumda olduğu söylendi.
Şu ifadeler kullanıldı;
NATO üyeliğine rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı kendi dış ve güvenlik politikasını sürdürebilecek konumdadır ki bu, çoğu Avrupa NATO ülkesinde ancak çok sınırlı bir ölçüde mümkündür.
NATO'nun Ankara'nın işini yapmasına izin vermekten başka seçeneği yok.
YUNAN BASINI: "VİLNİUS'TA KUPAYI ERDOĞAN ALDI"
NATO Zirvesi'nde, Başkan Erdoğan'ın temasları Yunan basında da yakından takip edildi. TA NEA gazetesi, "Vilnius'ta kupayı Erdoğan aldı" başlığını attı.
Başkan Erdoğan için, "NATO Zirvesi'nin kahramanı", "Zirvenin en çok konuşulan adamı" ifadeleri kullanıldı.
"Erdoğan hepsini aldı" başlığını atan haber sitesi NEWS247, Türkiye'nin F-16 konusuna başarı sağladığına vurgu yaptı. Haberde, "Türkiye artık, Batı'yı kendi istek ve taleplerine cevap vermeye zorlayan süper bir güç gibi davranıyor" ifadelerine yer verildi.
"TÜRKİYE KAZANAN OLARAK ÇIKTI"
Dimokratia gazetesi ise "Türkiye, Vilnius kentinde gerçekleşen NATO Zirvesi'nden kazanan olarak çıktı" yorumuna yer verdi.
Gazete, Türkiye'nin F-16'lar konusunda ABD ile sağladığı ilerlemeye dikkat çekti.
Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in de F-16 konusunda yumuşadığına vurgu yapıldı.
Kathimerini gazetesinde de, Erdoğan'ın "F-16'ları Yunanistan'a karşı kullanmayacağız" sözleri manşette yeraldı.
Haberde, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmenin güzel bir atmosferde geçtiğine dikkat çekildi.
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