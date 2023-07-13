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Suriye yönetiminden 'Cilvegözü Sınır Kapısı' kararı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Suriye yönetiminden ’Cilvegözü Sınır Kapısı’ kararı

Suriye yönetimi, BM Güvenlik Konseyine mektup göndererek, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım taşınmasına 6 aylığına izin vereceklerini duyurdu.

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