Erdoğan ile görüşme sonrası Miçotakis’ten flaş Türkiye mesajı: Bazı tavizler gerekebilir

EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda büyük hedefini asla gizlemediğinin altını çizen Yunan Başbakan "En büyük hedef aradaki anlaşmazlığın çözülmesi. Türkiye ile hala en büyük anlaşmazlıklarımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının, MEB'in ve kıta sahanlığının belirlenmesidir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Göç yönetimi büyük bir sorun veya fırsattır. Amacım, temel farkımızın özüne inmek. Yeter ki Lahey'e gitmeyi kabul edelim ancak görünen o ki bu o kadar basit bir mesele değil. Bunu başaramasak bile, iki ülke arasındaki iyi iklimin korunması başlı başına önemli bir başarıdır.