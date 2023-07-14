Erdoğan ile görüşme sonrası Miçotakis'ten flaş Türkiye mesajı: Bazı tavizler gerekebilir
Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le de bir araya geldi. Yunan Başbakan Miçotakis, ülkesinde kazandığı seçim zaferi sonrası verdiği ilk röportajda Türkiye ile ilişkiler ve Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Miçotakis, Türkiye'ye taviz verilip verilmeyeceği ile ilgili soruya da dikkat çeken bir yanıt verdi.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir buçuk sene sonra ilk kez yüz yüze görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis SKAI televizyonuna konuştu.
Seçim zaferi sonrası ilk röportajını veren Yunan Başbakan'ın en önemli gündem maddelerinden biri Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme ve Türkiye ile olan ilişkiler oldu.
"MEDENİ KOMŞULAR OLARAK YAŞAMANIN DAHA İYİ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"
Erdoğan ile arasındaki 'iyimser havanın' tartışılanların içeriğine de tekabül ettiğini vurgulayan Miçotakis, "Sanırım hepimiz sürekli alarmda olmaktansa medeni komşular, arkadaşlar olarak yaşamanın daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz." dedi.
"ÖNCEKİ GÖRÜŞMELERDEN FARKLI BİR HAVA ALDIM, YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN BİR FIRSAT"
Erdoğan görüşmesinin zorlu geçen dört yılın ardından yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu tekrar eden Miçotakis, Erdoğan'a güvenip güvenmediği sorusuna "Önceki görüşmelerden farklı bir hava aldım. Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım" diye cevap verdi.
"TÜRKİYE DEĞİŞİME HAZIR, YUNANİSTAN BUNDAN FAYDALANABİLİR"
"Türkiye dış politikası, sadece Yunanistan'la ilişkiler anlamında değil, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD ile olan ilişkilerinde de bir değişime hazır görünüyor." diyen Miçotakis Yunanistan'ın Türkiye'nin bu hamlesinden faydalanabileceğini vurguladı.
EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLADI
Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda büyük hedefini asla gizlemediğinin altını çizen Yunan Başbakan "En büyük hedef aradaki anlaşmazlığın çözülmesi. Türkiye ile hala en büyük anlaşmazlıklarımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının, MEB'in ve kıta sahanlığının belirlenmesidir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: Göç yönetimi büyük bir sorun veya fırsattır. Amacım, temel farkımızın özüne inmek. Yeter ki Lahey'e gitmeyi kabul edelim ancak görünen o ki bu o kadar basit bir mesele değil. Bunu başaramasak bile, iki ülke arasındaki iyi iklimin korunması başlı başına önemli bir başarıdır.
"TÜRKİYE'YE TAVİZ VERECEK MİSİNİZ?" DİYE SORULDU
Olası bir müzakerede Türkiye'ye taviz verip vermeyeceği sorulan Başbakan bu soruyu şöyle cevapladı: Onlarca yıldır uğraştığımız, Türkiye ile aramızdaki anlaşmazlıkların nihayet adil bir şekilde ve Uluslararası Hukuka uygun olarak çözülmesi Yunanistan'ın çıkarına mı? Cevap Evet. Bu benim görüşüm.
Herhangi bir anlaşma, bazı konumlardan bazı tavizler gerektirebilir. Ama asıl soru şu: Tarih bize çözme fırsatı sunduğunda biz bu anlaşmazlıklara çözümsüz mü kalacağız?
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