Ferrero fabrikasında yine salmonella vakası! Kinder Surprise ile 11 ülkeye yayılmıştı...
Nutella ve Kinder gibi markaların üreticisi İtalyan Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında yine salmonella vakasına rastlandı. Geçtiğimiz yıl yine aynı firmanın Belçika'daki fabrikasında üretilen Kinder Surprise markalı ürünlerin satışı sonrası 11 ülkeye yayılan salmonella virüsü 151 vakaya neden olmuştu.
Belçika'da İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı.
Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.
Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
11 ÜLKEYE YAYILMIŞTI
Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.
Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.
DSÖ, 25 Nisan 2022 itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtmişti.
BU ÜRÜNLER UYARIYA EKLENMİŞTİ
FSA bu uyarısına 150 gramlık Kinder Paskalya yumurtası avı kitlerini, 75 gramlık Kinder Mini yumurtaları, 200 gramlık Kinder schokobons'u ve 100 gramlık Kinder Surprise sürpriz yumurtayı ekledi.
Toplatılan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıklandı.
Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını belirterek, "Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ NEDİR?
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor: İshal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları.
Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.
Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.
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