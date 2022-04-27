Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi 11 ülkeye yayıldı! Salmonella'nın belirtileri neler?
Dünyayı sarsan Kinder Sürpriz skandalı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama geldi. DSÖ, "monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34" olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti. Peki Salmonella'nın belirtileri nelerdir?
DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.
6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ
Açıklamada "Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki 'buttermilk' (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi" denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.
VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER
DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.
İNGİLTERE'DEN FLAŞ KARAR
İngiltere'de salmonella hastalığı ile bağlantılı olarak toplanan Kinder Surprise çikolatalara yenileri eklendi.
Çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), insanlara son tüketim tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihleri arasında olan 20 gr veya üçlü paket sürpriz yumurta yememelerini tavsiye etmişti.
İŞTE UYARIYA EKLENEN ÜRÜNLER
FSA bu uyarısına 150 gramlık Kinder Paskalya yumurtası avı kitlerini, 75 gramlık Kinder Mini yumurtaları, 200 gramlık Kinder schokobons'u ve 100 gramlık Kinder Surprise sürpriz yumurtayı ekledi.
Toplatılan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıklandı.
Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi.
Firma, "Gıda güvenliği konularını son derece ciddiye alıyoruz ve bu konu için içtenlikle özür diliyoruz" dedi.
Şu ana kadar ortaya çıkan 63 salmonella vakasının çoğu 5 yaş ve altı çocuklarda görüldü. Hiçbir vaka can kaybıyla sonuçlanmadı.
Avrupa'da ise daha fazla vakanın kaydedildiği bildirildi.
Vakaların görüldüğü diğer ülkeler Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda ve İrlanda.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'salmonella analizi' zorunluluğu getirdi.
"TEDBİR AMAÇLI"
FSA, Ferrero'nun tedbir amacıyla ürünleri gönüllü olarak topladığını ve herhangi bir şikâyet almadığını; firmanın, salgının nedenini belirlemek için gıda güvenliği yetkilileriyle yakın bir şekilde çalıştığını belirtti.
Kinder çikolataları üreten Ferrero, son tüketim tarihi 20 Nisan 2022 ile 21 Ağustos 2022'a kadar olan ürünlerini İngiltere ve İrlanda'da "ihtiyati" bir kararla gönüllü olarak topladığını söyledi.
FSA tarafından yayımlanan uyarıda, halk sağlığı kurumları tarafından yapılan soruşturmaların, "İngiltere genelinde bildirilen salmonella zehirlenmesi vakaları ile Ferrero şirketi tarafından üretilen belirli bir ürün arasında bir bağlantı bulduğu" ifade edildi.
SALMONELLA ENFEKSİYONU BELİRTİLERİ
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde verilen bilgiye göre, salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra şu belirtiler görülebiliyor: İshal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları.
Hastalık genellikle 4-7 gün sürüyor ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşiyor. Hastalık bazı kişilerde ise ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabiliyor. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyredebiliyor.
Uzmanlar, belirtilerin şiddetli seyretmesi halinde doktora gidilmesini, ayrıca salmonella bulaşıcı olduğundan, semptomları olan herkesin ellerini iyice yıkamalarını ve başkalarının yiyeceklerine dokunmamalarını tavsiye ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesi hangi gün ödenecek?
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?
- Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua
- Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...
- Tilavet secdesi nasıl yapılır? Diyanet: Tilavet secdesi hangi cüzlerde var? Tilavet secdesi duası ve ayetleri nelerdir?
- Mayıs ayı evde bakım maaşı erken yatacak mı? 2022 evde bakım maaşı bayramdan önce verilecek mi, ne zaman yatar?
- Maske genelgesi 2022 son dakika: Camilerde, AVM'lerde, toplu taşımada, otobüste, okulda maske kalktı mı?
- Bayram ikramiyesi yattı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak? Tüm detaylar
- Engellilere bayram ikramiyesi var mı? 2022 engelli aylığı alanlara 1.100 TL bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Kadir Gecesi mesajları 2022: Duygulu, dualı, ayetli, en güzel ve resimli Kadir Gecesi mesajları burada!
- Bugün kandil mi? Kadir Gecesi kandil mi? 27 Nisan Kadir Gecesi bugün mü? 2022 Diyanet takvimi
- Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2022 Ramazan Bayramı ayın kaçında başlıyor?