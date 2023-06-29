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Alçak saldırıya BAE'den tepki! İsveç'e protesto...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Alçak saldırıya BAE’den tepki! İsveç’e protesto...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi Liselott Andersson'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Yapılan açıklamada, "BAE ifade özgürlüğünün bu tür korkunç eylemlerin pazarlama aracı olarak kullanılmasını reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

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