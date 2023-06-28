ABD üç maymunu oynuyor! İsveç'teki skandal sonrası hala NATO derdindeler...
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika itarafından Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılmasını "saygısız ve incitici" olarak nitelerken, Türkiye'yi İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü gecikmeden onaylaması için teşvik etmeye devam ettiklerini belirtti. İşte detaylar...
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, günlük basın toplantısında, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması olayı soruldu.
"SAYGISIZ VE İNCİTİCİ"
"Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik." ifadesini kullanan Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti.
STOCKHOLM CAMİSİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
İsveç polisi yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.
Provakatif eyleme, dünya genelinden büyük tepki yağmıştı.
YÜKSEK YARGI POLİSİN KUR'AN-I KERİM YAKMA YASAĞINI KALDIRDI
İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinin önünde ve Afrika kökenli Chris Makoundout, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.
Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.
İsveç İdare Mahkemesi ise "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını 4 Nisan'da iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi, kararı, Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.
Yüksek Mahkeme, İdare Mahkemesinin bu kararını onaylayarak polisin "Kur'an-ı Kerim yakma yasağını" 12 Haziran'da kaldırmıştı.
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