ABD üç maymunu oynuyor! İsveç’teki skandal sonrası hala NATO derdindeler...

"SAYGISIZ VE İNCİTİCİ"

"Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik." ifadesini kullanan Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti.