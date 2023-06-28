FED piyasalar için sinyali verdi! Para politikalarında daha fazla kısıtlama yolda! Jerome Powell duyurdu...

PARA POLİTİKALARINDA DAHA FAZLA KISITLAMA OLACAK

Fed Başkanı Powell, buradaki konuşmasında, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

İki faiz artışının da tahmin edildiğini anımsatan Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.