24 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da "sıkıyönetim" kararı

Rusya'da "sıkıyönetim" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2023 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
ABONE OL
Rusya’da sıkıyönetim kararı

Wagner paralı askerlerinin isyanı sonrası Rus lider Putin hamlesini yaptı ve ülkede sıkıyönetim ilan edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA