Almanya PKK’nın adeta üssü! 14 bin 500 üyesiyle en kalabalık yabancı terör örgütü

BfV Başkanı Haldenwang, şöyle devam etti:

"Casusluk, gayrimeşru nüfuz, dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırı tehdidi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uluslararası hukuka aykırı saldırganlık savaşı nedeniyle daha da yoğunlaşmıştır. Almanya'ya yönelik bu faaliyetlerin başlıca aktörleri, her biri farklı bir odak noktasına sahip olan Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti'dir. Dezenformasyon alanında, sosyal medya alanındaki yayma kanalları, devlet veya devletle ilişkili aktörler tarafından içeriklerini ve anlatılarını mümkün olan en geniş insan grubuna yaymak için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Jeopolitik ve jeoekonomik çalkantılar da Almanya'daki şirketlere ve araştırma kurumlarına saldırı alanlarının ve bunların kırılganlıklarının artması anlamına gelmektedir.

Aşırı sağcılıkta potansiyel kişi sayısı artmaya devam etmiş ve 38 bin 800'e ulaşmıştır. Şiddet kullanmaya hazır aşırı sağcıların sayısı da yeniden 14 bine yükselmiştir. 2022'nin başında Kovid-19 koruma önlemlerine karşı protestolar hala aşırı sağcılar tarafından araçsallaştırılırken, sonbahar ve kış aylarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yüksek enflasyon ve yaklaşan enerji krizi gibi sonuçları, ajitasyonlarının odak noktası oldu. Bunun genel nüfus tarafından kabul görmemesi üzerine, göç konusu aşırı sağcılar tarafından tekrar ele alınmaya başlandı."