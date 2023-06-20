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SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirilmişti! 'Azed Sergeş' kod adlı terörist Alman vatandaşı çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirilmişti! ’Azed Sergeş’ kod adlı terörist Alman vatandaşı çıktı

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen hafta Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiği terör örgütü PKK mensuplarından birinin Alman vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

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