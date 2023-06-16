Trump’tan ‘derin devlet’ vurgulu şoke eden sözler: Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ! BİDEN'A SERT SÖZLER

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuş ve Erdoğan'ın yüksek stratejik zekasına dikkat çekmişti.

O dönemde Trump, seçimlerdeki rakibi Biden için, "Erdoğan ile başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.