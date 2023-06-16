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Trump’tan ‘derin devlet’ vurgulu şoke eden sözler: Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Trump’tan ‘derin devlet’ vurgulu şoke eden sözler: Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yeni yayınladığı bir videoda ‘derin devlet’in kendisini niye ömür boyu hapisle yargılığını tek tek açıkladı. “Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim” diyen Trump, “Son zamanlarda savaş çığırtkanları, küreselciler ve derin devlet, sıradaki sonu gelmeyecek Ukrayna savaşına diz çöküp kabullenmediğim için sinirden deliye dönmüş durumdalar.” ifadelerine yer verdi. Daha önce de Trump, S-400’ler konusunda Türkiye ile ilgili hakikatleri açıklayarak Türkiye’nin yanında durmuştu. Ülkesindeki ‘derin yapılanma’nın “Patriot” konunda nasıl direttiğini gözler önüne sermişti.

ABD'de devlet içinde devlet yapılanması büyük bir depremin yaşanmasına neden oldu.

İktidarları istediği gibi şekillendiren bu yapı eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından yeni bir açıklama ile iyice ifşa edildi.

TRUMP: ONLARIN APTALCA VE FELAKET OLAN SAVAŞLARINI REDDETTİM

Kendisini "ömür boyu" hapisle tehdit eden derin devlete ateş püsküren Trump, "Onların aptalca ve felaket olan savaşlarını reddettim. Son zamanlarda savaş çığırtkanları, küreselciler ve derin devlet, sıradaki sonu gelmeyecek Ukrayna savaşına diz çöküp kabullenmediğim için sinirden deliye dönmüş durumda. Ben barış istiyorum; onlar para ve çatışma istiyor. Clinton, Obama, Biden büyük suçlarına rağmen haklarında hiç iddianame hazırlanmıyor. Çünkü sahte ve iğrenç bir sistem tarafından tamamen kollanıyorlar. Sistem beni hapse atmaya çalışıyor." dedi.

TRUMP, TÜRKİYE'NİN S-400'LER KONUSUNDA HAKLILIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca Trump, ABD ile Türkiye arasında son dönemlerin en büyük ayrışmasına sebep olan Rus yapımı S-400'ler konusunda tüm dünyanın önünde ABD Başkanı olarak doğruları itiraf etmişti.

TRUMP: TÜRKİYE ALMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI AMA SATMADILAR

2019'daki açıklamasında Trump, Türkiye'ye hak vererek "Obama yönetimi Patriot'ları satmadı. Türkiye'nin savunması için bu sistemlere ihtiyacı vardı ama hiçbir şekilde satmadılar. Türkiye almak için çok uğraştı ama satmadılar. Bu uzun süre devam etti." ifadelerine yer vermişti.

"OBAMA YÖNETİMİ BU FÜZELERİ SATMADI"

Açıklamasına selefi Barack Obama yönetimini suçlayarak başlayan Trump, şunları söylemişti:

"Türkiye, ABD'den Patriot füzelerini almak için çok uğraştı ve bu çok uzun süre devam etti. Ancak Obama yönetimi bu füzeleri satmadı. Türkiye'nin bir benzerini Rusya'dan almak zorunda olacağını öğrendikleri zaman 'Tamam size Patriot füzelerini satacağız' demeye başladılar. Ancak o zamana kadar Türkiye çoktan Rusya'ya para ödemiş ve başka yerden füze sistemi almalarını engelleyen bir anlaşmaya imza atmıştı."

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ! BİDEN'A SERT SÖZLER

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuş ve Erdoğan'ın yüksek stratejik zekasına dikkat çekmişti.

O dönemde Trump, seçimlerdeki rakibi Biden için, "Erdoğan ile başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

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