ABD’de Trump’ı yargılama süreci

ABD’de gündem olan eski Başkan Donald Trump, hayatındaki bir kadına "gizlilik anlaşması" karşılığı para ödediği suçlamasıyla yargılanıyor.

Trump hakkında ceza davası açıldı. Ve Trump nisan ayında New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı Olan Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamayı reddetti.

Trump, Florida'da evine döndükten sonra kameraların karşısına geçti.

ABD'deki 'tüm hukuk uzmanlarının açılan davanın temelsiz olduğunu söylediğini ifade eden Trump, mahkemenin taraflı olduğunu iddia etti.

Dava ileri tarihe ertelendi.

Ve sonrasında, Trump ikinci kez hakim karşısına çıktı ve bu ABD tarihinde bir ilk olarak kaydedildi.

Bu kez konu Trump'ın gizli belgeleri elinde tutmasıydı.

Saat 15.00'te hakim karşısına çıkarılan Trump'a burada hakkındaki, devlete ait gizli belgeleri saklamak ve bu konuda yapılan soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu.

49 sayfalık iddianame Amerikan Federal Soruşturma Bürosu yani FBI ve Adalet Bakanlığı'nca hazırlandı.

Bu tarihi duruşma 45 dakika sürdü.

Trump, suçlamaları sessiz şekilde dinlerken, yanında bulunan avukatı, yargıca tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.

Mahkeme, Trump'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Trump'ın suçlu bulunması halinde, Trump'a 100 yıl hapis cezası verilmesi bekleniyor.

Şimdi kafalardaki soru işareti şu. 2024 seçimlerinde Trump aday olabilecek mi?

Bu konuda ne olacağı da çok net. ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan bir adayın başkanlık için kampanya yürütmesini ve başkan olarak görev yapmasını engelleyen yasa bulunmuyor.