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Fransa'da gündem namaz kılan Müslüman öğrenciler! Büyük rahatsızlık sonrası Başbakan'a mektup: Bu ağır bir durum acil önlem alın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Fransa’da gündem namaz kılan Müslüman öğrenciler! Büyük rahatsızlık sonrası Başbakan’a mektup: Bu ağır bir durum acil önlem alın

Avrupa'da yükselen İslamofobi giderek artarken, İslam karşıtlığıyla bilinen Fransa'da ilkokuldaki öğrencilerden bazılarının namaz kılması günlerdir ülkede konuşuluyor. Müslüman öğrencilerin kıldığı namaz, okul müdürleri ve belediye başkanlarını rahatsız ederken Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye konuya ilişkin bir mektup yazdı. Estrosi kaleme aldığı mektupta "Bu çok ağır bir durum, Cumhuriyet'in muhafızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

İslam karşıtlığıyla bilinen Fransa'da günlerdir ilkokullarda namaz kılan öğrenciler konuşulurken konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLERİN NAMAZ KILMASI RAHATSIZLIK YARATTI

Ülke genelinde çok sayıda ilkokuldaki Müslüman öğrencilerin namaz kılması okul müdürleri ve belediye başkanlarında büyük rahatsızlık yaratırken olaya ilişkin dilekçe hazırlandı.

"BU ÇOK AĞIR BİR DURUM MÜDAHALE ŞART"

Hatta Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Fransa Başbakanı Élisabeth Borne'ye yazdığı mektupta olaya derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgularken yaşanan olay için "Bu çok ağır bir durum" ifadesini kullandı.

"LAİK CUMHURİYETİN MUHAFIZI OLMALIYIZ"

Estrosi diğer yandan milletvekillerini göreve çağırırken "Laik Cumhuriyetin muhafızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

GÖNDERDİĞİ MEKTUBU SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Yaşanan olay ülke gündeminde büyük yankı bulurken, Belediye Başkanı Christian Estrosi Başbakan'a gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.

Estrosi "Cumhuriyetin okullarımız olan kutsal alanlarına dini sokmaya yönelik bu girişimler karşısında tepkimiz kesin, kolektif ve kararlı olmalıdır. Hiçbir şeyi kaçırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

FRANSA'YA ŞERİAT GELİYOR

Gazeteci Ömer Aydın sosyal medya hesabından Fransa'daki durumu paylaşırken "Türkiye'yi bilmem ama Fransa'ya gerçekten şeriat geliyor" ifadelerini kullandı.

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