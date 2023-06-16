İngiltere’de doktorlar sokağa indi! Maaş ve çalışma şartlarına büyük protesto: Alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor

HÜKÜMET BİZE DEĞER VERMİYOR

Newbury, Pratisyen Hekimler Komitesi adını Hekimler Komitesi olarak değiştireceklerini de kaydederek, "Hükümet bize değer vermiyor ama biz kendimize değer veriyoruz. Bize verilen saatlik 14,09 sterlini, 14,79 sterline çıkarmak istiyorlar. İşimize elimiz boş dönmemizi istiyorlar. Bir arada olursak maaş düzenlemesini alırız ve grev de bunun tek yolu." diye konuştu.

"ALKIŞLAR FATURALARI ÖDEMEYE YETMİYOR"

West Midlands İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Bölge Başkanı Shivam Sharma da konuşmasında doktorların yetersiz ücretleri nedeniyle sendikalara üye olduğunu ve üye sayılarının rekor kırdığını kaydetti.

Sharma, maaşlarının fatura ödemeye yetmediğini de belirterek, "Bizi alkışlıyorlar ancak alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor." dedi.