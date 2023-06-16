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İngiltere'de doktorlar sokağa indi! Maaş ve çalışma şartlarına büyük protesto: Alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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İngiltere’de doktorlar sokağa indi! Maaş ve çalışma şartlarına büyük protesto: Alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor

İngiltere'de sağlık sektöründe yaşanan maaş zammı anlaşmazlığı protestolara yol açarken pratisyen hekimler eylem yapmak için sokağa indi. Parlamento Meydanı'nda düzenlenen eylemde "Doktorların gitmemesi için daha iyi maaş! Eriyen maaşlar doktorların gitmesine sebep oluyor! Saatlik 14 sterlin adil bir maaş değil!" gibi pankantlar taşındı. Hükümetin kendilerine değer vermediğini söyleyen İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Komitesi Başkan Yardımcısı Ellen Newbury , "Bizi alkışlıyorlar ancak alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İngiltere'de hükümetle yaşadıkları maaş zammı anlaşmazlığını ve çalışma şartlarını protesto eden pratisyen hekimler parlamento önünde eylem düzenledi.

Bu yıl üçüncü defa greve giden binlerce pratisyen hekim, Parlamento Meydanı'nda düzenlenen eylemle taleplerini dile getirdi.

"SAATLİK 14 STERLİN ADİL BİR MAAŞ DEĞİL"

Hekimler, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nın girişinden başlattıkları yürüyüşü Parlamento Meydanı'nda kurulan sahnede sonlandırdı.

Hekimler, "Doktorların gitmemesi için daha iyi maaş", "Eriyen maaşlar doktorların gitmesine sebep oluyor", "Saatlik 14 sterlin adil bir maaş değil" ve "Hayat kurtaranlar iyi bir maaşı hakeder" pankartları taşıdı.

PRATİSYEN DENMESİNDEN RAHATSIZLAR

İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Komitesi Başkan Yardımcısı Ellen Newbury, yaptığı konuşmada, "Başka hiçbir meslekte yeni başlayanlara pratisyen denmiyor. Pratisyenler hayat kurtarıyor, hastalara müdahale ediyor. Hangi meslekte bunu yeni başlayanlar yapıyor? Biz buna rağmen daha fazla çalışmak zorunda kalıyoruz." dedi.

HÜKÜMET BİZE DEĞER VERMİYOR

Newbury, Pratisyen Hekimler Komitesi adını Hekimler Komitesi olarak değiştireceklerini de kaydederek, "Hükümet bize değer vermiyor ama biz kendimize değer veriyoruz. Bize verilen saatlik 14,09 sterlini, 14,79 sterline çıkarmak istiyorlar. İşimize elimiz boş dönmemizi istiyorlar. Bir arada olursak maaş düzenlemesini alırız ve grev de bunun tek yolu." diye konuştu.

"ALKIŞLAR FATURALARI ÖDEMEYE YETMİYOR"

West Midlands İngiliz Tabipler Birliği Pratisyen Hekimler Bölge Başkanı Shivam Sharma da konuşmasında doktorların yetersiz ücretleri nedeniyle sendikalara üye olduğunu ve üye sayılarının rekor kırdığını kaydetti.

Sharma, maaşlarının fatura ödemeye yetmediğini de belirterek, "Bizi alkışlıyorlar ancak alkışlar faturaları ödemeye yetmiyor." dedi.

YÜZDE 35 ARTIŞ İSTİYORLAR

İngiltere'de pratisyen hekimler yaklaşık 15 yıldır enflasyonun altında zam aldıklarını belirterek yüzde 35'lik bir zamla maaş düzenlenmesi yapılmasını istiyor.

Pratisyen hekimler, daha fazla doktor alınarak çalışma şartlarının ve çalışma saatlerinin düzenlenmesini de talep ediyor.

Hükümet ise ülkede yüzde 8'lerde olan enflasyonun altında bir zam öneriyor.

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