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Nicolas Maduro'dan anlamlı Başkan Erdoğan paylaşımı: Kardeşim! İlişkilerimizi pekiştiren bir zafer

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Nicolas Maduro’dan anlamlı Başkan Erdoğan paylaşımı: Kardeşim! İlişkilerimizi pekiştiren bir zafer

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı sosyal medya hesabından bir kez daha tebrik etti ve "Kardeşim! İlişkilerimizi pekiştiren zafer” ifadelerine yer verdi.

Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadesini kullandı.

AYASOFYA CAMİİ DETAYI

Maduro, 28 Mayıs'ta da Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Twitter'dan tebrik etmiş, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti.

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