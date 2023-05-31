Nicolas Maduro’dan anlamlı Başkan Erdoğan paylaşımı: Kardeşim! İlişkilerimizi pekiştiren bir zafer

Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadesini kullandı.