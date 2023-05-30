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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na seçim tebriği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na seçim tebriği

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerindeki başarı dolayısıyla tebriklerini iletti.

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