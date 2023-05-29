Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dünyanın manşetlerinden düşmek bilmedi. Uluslararası pek çok gazete Başkan Erdoğan'ın zaferinin tarihi bir zafer olduğunu söylerken, Türkiye'nin küresel bir aktör olarak gücünü artırdığına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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