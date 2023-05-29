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Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dünyanın manşetlerinden düşmek bilmedi. Uluslararası pek çok gazete Başkan Erdoğan'ın zaferinin tarihi bir zafer olduğunu söylerken, Türkiye'nin küresel bir aktör olarak gücünü artırdığına dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 09:17
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Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu sona erdi. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir zafere imza attı.

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Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

Uluslararası basın ise Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip etti. Dünyanın doğusundan batısına pek çok ülke Başkan Erdoğan'ın zaferini kaleme aldı.

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Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

İngiliz gazetesi The Guardian, sabaha karşı yayımladığı haberinde Başkan Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzattığın ifade etti. Haberde, Rusya-Türkiye ilişkilerinin NATO'yu şekillendirebileceğini söyledi.

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Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

Reuters da seçim zaferinden bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ın oy oranları da paylaşıldı.

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Dünya basınında Başkan Erdoğan zaferi: Tarihi bir an! O noktaya dikkat çektiler

Wall Street Journal da Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ifade ederek 'oranlara resmen meydan okuduğunu' söyledi. Haberde küresel dengelerin yeniden şekilleneceği de söylendi.