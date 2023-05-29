29 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanlığı Kosova'daki olayların taraflarına "şiddetten" kaçının çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Kosova'daki olayların taraflarına "şiddetten" kaçının çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı Kosova’daki olayların taraflarına şiddetten kaçının çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların tüm taraflarına şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi.

Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurguladı.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'teki belediye binaları önünde toplanarak protesto düzenliyor.

Kosova polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, sabah polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.

Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.

23 Nisan'da bölgede yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.

NATO, KOSOVA'DA KFOR'A YAPILAN SALDIRIYI KINADI

NATO, ittifakın Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerine yapılan saldırıları kınayarak, acilen şiddetin durdurulması çağrısında bulundu.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR askerleri arasındaki arbedede saldırıya uğrayan bazı askerlerin yaralandığı bilgisini paylaştı.

"NATO, Kosova'nın kuzeyinde KFOR askerlerine nedensiz yapılan saldırıları kınamaktadır." ifadesini kullanan Lungescu, saldırıların kabul edilemeyeceğini, şiddetin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Lungescu, taraflara gerginliği körükleyecek eylemlerden kaçınma ve diyaloğa girme çağrısında bulunarak, KFOR'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1999'da verdiği yetki uyarınca güvenli ortamın sağlanması için gereken adımları atacağını ve tarafsızlığını koruyacağını bildirdi.

KFOR askerleri, bu sabah Zveçan Belediyesi önünde gösteri düzenleyen kalabalığı göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalışmış, protestocular KFOR güçlerine sert cisimler atarak karşılık vermişti. Göstericiler ara sokaklardan belediye binası önündeki KFOR güçlerine saldırmıştı.

Arbedede silah seslerinin duyulduğu, bölgede bulunan Kosova polisine ait aracın kundaklandığı ve iki taraftan da yaralıların olduğu belirtilmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA