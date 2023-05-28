Dünya liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik yağıyor!

MISIR LİDERİ SISI'DEN TEBRİK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi." ifadesi yer aldı.

PUTİN'DEN TEBRİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, "Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum." ifadesine yer verdi.

ALİYEV, BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.