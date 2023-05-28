Dünya liderlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik yağıyor!
Son dakika haberine göre 28 Mayıs seçimlerinde oy sayma işleminde sona yaklaşılırken, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Başkan Erdoğan'a dünya liderlerinden tebrik yağdı.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası dünya liderlerinden tebrikler yağdı.
ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP DA KUTLADI
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum." ifadesini kullandı.
Trump, paylaşımında ayrıca, "Onu iyi tanıyorum, o bir dost. Yeni bir tanınırlık ve saygınlık seviyesine yükselttiği ülkesini ve büyük Türk halkını ne kadar sevdiğini ilk elden öğrendim." ifadelerine yer verdi.
MISIR LİDERİ SISI'DEN TEBRİK
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi." ifadesi yer aldı.
PUTİN'DEN TEBRİK
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği mesajla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, seçimdeki başarısı dolayısıyla Başkan Erdoğan'a mesaj gönderdi.
Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, "Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.
Türkiye ile Rusya arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesine ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine kişisel katkısı için Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "İkili, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konularda yapıcı diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.
Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşası ve Türkiye'de bir doğal gaz merkezinin oluşturulması başta olmak üzere planlanan ortak projelerin tutarlı şekilde uygulanmasına da önem verdiklerini belirtti.
Başkan Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik eden Putin, "Değerli dostum, yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildiğiniz için en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Size devlet başkanı olarak sorumlu görevinizde başarılar, sağlık ve refah diliyorum." ifadesine yer verdi.
ALİYEV, BAŞKAN ERDOĞAN'I BEKLİYOR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp seçimdeki başarısı nedeniyle kutlayarak, en kısa zamanda Azerbaycan'a beklediğini iletti.
KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİKİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, "Çok değerli Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir demokrasi örneği ve Türk halkının büyük katılımı ile gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde etmiş olduğunuz zaferi içtenlikle ve en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
"SEÇİM SONUÇLARININ ANAVATANIMIZA HAYIRLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUM"
Başbakan Üstel ise, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kazanmış olduğu tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyor, önemli bir demokrasi sınavı veren Türkiye'deki kardeşlerimizi yürekten kutluyor, seçim sonuçlarının anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani sosyal medya adresinden Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. Al Sani "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim. ülkeleri daha da geliştirmek ve büyümek için" ifadelerini kullandı.
ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
ARNAVUTLUK VE KOSOVALI LİDERLERDEN ERDOĞAN'A TEBRİK
Arnavutluk ve Kosovalı liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça yaptığı paylaşımda, "Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan." ifadesini kullandı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin." dedi.
Osmani, şunları kaydetti:
"Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."
FİLİSTİN'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEÇİM TEBRİĞİ
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.
Yaptığı yazılı açıklamayla Türk halkına ve Cumhurbaşkanı'na "Filistin halkı ve Filistin Devlet Başkanlığı" olarak "kardeşçe tebriklerini" gönderen Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Şundan eminiz ki Allah'ın izniyle gelişim yolunda devam edeceksiniz, Türkiye ve kardeş halkı için büyük başarılara imza atacaksınız." ifadelerini kullandı.
Abbas, "Bu vesileyle Türkiye ve Filistin halklarının tarihi, kardeşlik bağları ve dayanışmasından duyduğu gururu" dile getirdi.
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti.
Iştiyye "Türkiye'de yaşananlar ciddi ve gerçek bir demokrasi şölenidir. Bu demokrasi Filistin için tam anlamıyla bir kazanımdır. Bu başarı, Türkiye'nin kalkınması yolunda elde edilen başarıların bir sonucudur." dedi.
Filistin ile Türkiye arasındaki dostluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde daha da pekiştiğini kaydeden Iştiyye, Türk halkının refahı, kalkınması ve esenliğini temenni ettiğini söyledi.
HAMAS DA YAPTIĞI YAZILI AÇIKLAMAYLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KUTLADI
Açıklamada, "Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimleri kazanmasından ve Türk halkının yeniden güvenini tazelemesinden, Türk halkını da demokrasi şöleninden ötürü tebrik etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarihi başarısının Türkiye'nin Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konumunun güçlenmesinin önünü açması" temennisinde bulunuldu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimleri kazanmasından ötürü kutluyor, Türk halkının medeni pozisyonunu takdir ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı ve Özgürlük Komitesi Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Hatip, şunları kaydetti: "Ömrün boyunda verici olduğun halk, sana ne zaman ve nasıl bu iyiliğin karşılığını vereceğini bildi ve seni yalnız bırakmadı. İyi, iyiler içindir, iyiler de iyi içindir. (Tayyib Tayyibler, Tayyibler Tayyib içindir). Allah'tan senin yükünü hafifletmesini değil bilakis arkanı güçlendirmesini niyaz ediyorum."
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri de yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, seçimleri kazanmasından ötürü tebrik ediyor, bu zaferi büyük bir liderin ve sadık bir halkın üstünlüğü olarak görüyoruz. Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hayırlara muvaffak kılmasını, Türkiye'yi ve halkını her türlü beladan korumasını niyaz ediyoruz."
GÜRCİSTAN BAŞBAKANI GARİBAŞVİLİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEÇİM BAŞARISINDAN DOLAYI KUTLADI
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Garibaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Gürcistan'ın büyük dostu Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki inandırıcı zaferinden ve yeniden ülke lideri seçilmesinden dolayı kutluyorum. Türk halkı fikrini net bir şekilde açıkladı ve biz de kutlamalarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki dostane bağları ve stratejik ortaklığı daha da güçlendirmeye hazırız."
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEÇİM BAŞARISINDAN DOLAYI KUTLADI
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Reisi, Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajı gönderdi.
Seçim sonuçlarının "Türk halkının, Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğu" değerlendirmesinde bulunan Reisi, Türkiye ve İran'ın bu dönemde de tarihi, kültürel, dini ilişkilerin yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve iki ulusun ortak çıkarlarına dayanan dostane ilişkilerinin her zamankinden daha fazla güçleneceğini belirtti.
Reisi, iki ülke arasında bölgedeki ve İslam dünyasındaki gelişmelere ilişkin yakın işbirliğinin, bölgenin barış ve istikrarının güçlenmesi için daha uygun koşullar sağlayacağını ifade etti.
VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KUTLADI
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Maduro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlayarak "Venezuela, kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin kazananı oldu. Türk halkını, bu zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye!" ifadelerini kullandı.
Maduro, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.
PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞAHBAZ ŞERİF: BİRKAÇ DÜNYA LİDERİNDEN BİRİDİR
Seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
ORBAN: TARTIŞMASIZ ZAFER
Macaristan Devlet Başkanı Victor Orban da "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız seçim zaferini kutluyorum" diye yazdı.
LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi önde götürmesinden dolayı tebrik etti.
Libya Başbakanlığına ait resmi Facebook sayfası "Hukumetina"da yayımlanan tebrik mesajında Dibeybe, "Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı için tebrik ediyorum. Türk halkı Erdoğan'a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi." ifadelerini kullandı.
Muhalefete hitaben ise Dibeybe, "Kazanamasa bile siyasi ve demokratik sürece sahip çıktığı için Türk muhalefetini de selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt içi ve yurt dışında sandıkların yüzde 75,42'sinin açıldığını, cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 53,41, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 46,59 oy oranına sahip olduğunu bildirmiştti.
ŞENTOP'TAN TEBRİK TELEFONU
Şentop, "Milletimizin kararı nettir: Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Yeniden Büyük Türkiye Yürüyüşü kesintisiz devam edecektir. Neticenin milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik ettim. Milletimiz için hayırlı ve mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
HÜDA-PAR GENEL BAŞKANI ZEKERİYA YAPICIOĞLU
"Elhamdulillah. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ı yeniden başkan seçtirmeye muvaffak kılan Allah'a sonsuz hamd ve senalar olsun. Hayırlı olsun."
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'la fotoğrafını paylaşarak 'Hayırlı olsun' dedi.
FUAT OKTAY: TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLAMIŞTIR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur" dedi.
Oktay, Twitter hesabından seçim sonucuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Aziz milletimiz, 'söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM:
"85 milyon kazandı, Türkiye Yüzyılı başladı."
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN SEÇİM SONUCUNA İLİŞKİN PAYLAŞIM:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.
Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.
"BAŞKAN ERDOĞAN İLE İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı Türkçe açıklamada "Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ÜLKESİNİ NE KADAR SEVDİĞİNİ ONDAN ÖĞRENDİM"
Donald Trump "Bu büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü RT Erdoğanı kutluyorum. Kendisini iyi tanırım. Dostumdur. Ülkesini ve Türkiye'nin müthiş milletini ne kadar sevdiğini kendisinden öğrendim. (Erdoğan, ülkesini ve milletini) daha da yüksek bir öneme ve saygınlığa yükseltti." dedi.
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