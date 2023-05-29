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Seçim sonrası iş dünyası da memnun: Yeni dönem Türkiye’nin Yüzyılı olacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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Seçim sonrası iş dünyası da memnun: Yeni dönem Türkiye’nin Yüzyılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimde ipi göğüslemesi iş dünyasını da ‘mutlu’ etti. İş dünyası temsilcileri, “Millet güven ve istikrardan yana oy kullandı. Belirsizlik dönemi sona erdi. Yeni dönem Türkiye’nin Yüzyılı olacak” dedi

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