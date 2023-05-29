Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı ABD basınında: Türkiye’nin Erdoğan’ı yine kazandı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadarki en büyük zorluğun ardından yeniden seçimi kazandı" başlığı ile verdiği haberinde NYT, "Türkiye'nin 20 yıldır en önemli siyasetçisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin seçim otoritesine göre, muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mağlup etti." ifadesine yer verdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin internet sitesinde ise, "Ülkenin en uzun süre hizmet veren lideri, ikinci tur oylamada esas rakibini yendi." yorumu yapıldı.

DIŞ POLİTİKA ÖNE ÇIKTI

WSJ analizinde, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Jim (James) Jeffrey'nin "(Erdoğan) Baskı altındayken sakindir." ifadesine ve "Erdoğan'ın ne yaptığını bildiği, işin başında olduğu mesajını yansıttığı ve bunun çoğu seçmen gibi özellikle Türk seçmenin ilgisini çektiği" yorumuna yer verildi.