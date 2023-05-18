Kenya'da ölenlerin sayısı artıyor! Hz. İsa ile tanışma vaadiyle aç bırakmışlardı
Kenya’da yaşanan garip olay dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Dinleyicilerini "Hz. İsa ile tanışma" vaadiyle kandıran ve aralarında çocukların da olduğu “açlık tarikatı” soruşturmasında ceset sayısı 227’ye yükseldi. Müritlerini ölüm orucuna sevk eden tarikatın olduğu Kenya'daki kasabada hala 611 kişi kayıp. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Müritlerini ölüm orucuna sevk ederek hayatlarını kaybetmelerine yol açan "açlık tarikatı" soruşturmasında toplu mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaşıldı.
Kıyı Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, tarikat lideri Paul Mackenzie'nin terörle suçlandığı soruşturmada yeni cansız bedenlere ulaşıldığını ve ceset sayısının 227'ye yükseldiğini açıkladı.
Onyancha, gözaltına alınanların sayısının 26'ya yükseldiği ve tarikatın olduğu Malindi kasabasında halen 611 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan organ ticareti şüphesinin Kenya basınında sıkça yer alması sonrası yapılan incelemelerde, bazı kişilerin organlarının çıkarılmış olduğu anlaşılmıştı.
Otopsilerde bazı çocukların da havasızlıktan öldüğü tespit edilmişti.
Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.
Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie Nthenge'nin, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadettiği belirtilmişti.
Nthenge'nin yakalanması sonrası başka suçlara karıştığı ileri sürülen New Life Dua Merkezi ve Kilisesi Papazı Ezekiel Odero da gözaltına alınmış ve "açlık tarikatı" ile ilgili soruşturma komisyonu kurulmuştu.
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