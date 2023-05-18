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Ermenistan Azerbaycan mevzilerine İHA'larla saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Ermenistan Azerbaycan mevzilerine İHA’larla saldırdı

Son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

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