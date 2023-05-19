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Katar'dan Türkiye'ye "tahıl anlaşması" tebriği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Katar’dan Türkiye’ye tahıl anlaşması tebriği

Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna’dan tahıl sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.

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