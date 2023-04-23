Kenya'da bir garip olay! "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti

YEMEK YEMEK VE SIVI TÜKETİMİ YASAK

İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.

Kenya basınında `tarikat lideri` olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini duyurdu.