Kenya'da bir garip olay! "Açlıktan ölürseniz Hz. İsa ile tanışacaksınız" diye kandırılan 47 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da son yılların en garip olaylarından biri yaşandı. Açlıktan ölmeleri durumunda "Hz. İsa ile tanışacaksınız" vaadiyle kandırılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. İşte detaylar...
Kenya'da `açlık tarikatı` ile ilgili soruşturma devam ederken, ekipler çok sayıda kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola Ormanı'nda devam eden kazılarda, ulaşılan cansız beden sayısının 47'ye yükseldiği duyuruldu.
YEMEK YEMEK VE SIVI TÜKETİMİ YASAK
İçişleri Bakanı Kithure Kindiki yaptığı açıklamada, 800 dönümlük ormanın tamamının kapatıldığını ve suç mahalli ilan edildiğini aktararak, bu vahşetin yalnızca faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasına değil aynı zamanda her kilise, cami, tapınak veya sinagog için daha sıkı düzenlemelere yol açması gerektiğini ifade etti.
Kenya basınında `tarikat lideri` olarak nitelendirilen ve gözaltına alınan vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin ise gözaltındayken yemek yemeyi veya içmeyi reddettiğini duyurdu.
"AÇLIKTAN ÖLÜRSENİZ HZ.İSA İLE TANIŞIRSINIZ"
Nthenge'nin çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia ediliyor. Polis, 15 Nisan'da açlıktan öldüğü şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.
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