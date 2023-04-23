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Bir ülke şoka girdi! Açlık tarikatı iddiası: 21 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Bir ülke şoka girdi! Açlık tarikatı iddiası: 21 ölü

Son dakika haberi | Kenya'da açlıktan ölmeyi söylediği iddia edilen bir tarikatla ilgili başlatılan soruşturma şok gerçekleri ortaya çıkardı. Tarikat liderinin dinleyicilerini "Hz. İsa ile tanışma" vaadiyle kandırdığı ve aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin açlıktan öldüğü iddia edildi.

Kenya'da dinleyicilerine açlıktan ölmelerini söylediği iddia edilen bir tarikatın lideri Paul Mackenzie Nthenge'in gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturma kapsamında, 21 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.



Kenya basınında "tarikat lideri" olarak nitelendirilen vaiz Paul Mackenzie Nthenge'nin dinleyicilerini "Hz. İsa ile tanışma" vaadiyle kandırdığı öne sürüldü.

Çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia edilen Nthenge'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında sahil kasabası Malindi'de aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için DNA örnekleri alınarak, çeşitli testler yapılacak.



İDDİALARI REDDETTİ
Hakkındaki iddiaları ve görevini kötüye kullandığını reddeden Nthenge'in kefaletle serbest bırakılma talebi mahkeme tarafından kabul edilmedi. Polis, 15 Nisan'da kendilerini açlıktan öldürdüğünden şüphelenilen 4 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından Nthenge'i gözaltına almıştı.

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