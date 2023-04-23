Bir ülke şoka girdi! Açlık tarikatı iddiası: 21 ölü

Çok sayıda kişiye açlıktan ölmeleri durumunda Hz. İsa ile tanışacaklarını söylediği iddia edilen Nthenge'nin gözaltına alınmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında sahil kasabası Malindi'de aralarında çocukların da bulunduğu 21 kişinin cesedi bulundu. Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için DNA örnekleri alınarak, çeşitli testler yapılacak.