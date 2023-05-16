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İsveç'in NATO umudu suya düştü! Ülkede adeta yas var! Gazete manşetleri tek tek bunu yazıyor: Rüzgar Erdoğan'ın lehine döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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İsveç’in NATO umudu suya düştü! Ülkede adeta yas var! Gazete manşetleri tek tek bunu yazıyor: Rüzgar Erdoğan’ın lehine döndü

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in Türkiye seçimleri ile ilgili umutları suya düştü. Bugün NATO üyeliği için zamanın daraldığına dikkat çeken İsveç basını 'hayal edilebilecek en kötü senaryo' olarak yorumladıkları ikinci tur seçimlerde rüzgarın Erdoğan'dan yana olduğunu belirtti. İsveç gazetelerine göre ülkenin bu yaz NATO'ya üye olma planları hayal oldu.

Ukrayna savaşının başlamasından sonra NATO'ya katılma kararı alan İsveç, bundan bir sene önce resmi başvurusuna yaptı ancak birlikte başvuru yaptığı Finlandiya resmen NATO üyesi olmasına rağmen Stockholm yönetiminin birliğin kapısındaki bekleyişi sürüyor.

PEŞ PEŞE SKANDAL EYLEMLER TANSİYONU YÜKSELTTİ
İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırılar ve aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim'i yakarak gerçekleştirdiği çirkin eylem sonrası Türkiye-İsveç arasında tansiyon yükseldi.

TÜRKİYE VE MACARİSTAN ONAYLAMADI
Ankara, imzalanan 3'lü mutabakatta yer alan taahhütlerin yerine getirilmemesi ve Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik gerekli adımların atılmaması nedeni ile İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı.

İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan bir diğer ülke de Macaristan. Budapeşte'de İsveç'in Macaristan'a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hâkim. Buna gerekçe olarak ise İsveç'ten yapılan açıklamalarda öne çıkan, Orban hükümeti döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratıldığı eleştirileri gösteriliyor.

UMUTLAR BOŞA ÇIKTI: HAYAL EDİLEBİLECEK EN KÖTÜ SENARYO
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Türk muhalefetinin İsveç'in NATO üyeliğine daha sıcak baktığını iddia ederek son dönemde ümitlerini Türkiye'deki seçimlere bağlamıştı.

Ancak Türkiye'de seçimlerin ikinci tura kalması ve Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranı İsveç'in hayallerini suya düşürdü.

İkinci tur seçimleri 'İsveç için hayal edilebilecek en kötü senaryo' olarak yorumlayan İsveç basını bugün NATO üyeliği için zamanın daraldığına dikkat çekti.

TÜRKİYE SEÇİMLERİNDE SOĞUK DUŞ: RÜZGAR ERDOĞAN'DAN YANA
Göteborg Postası 'Türkiye seçimlerinde soğuk duş' başlıklı haberinde İsveç'in üyeliğinin Temmuz ayında Litvanya'da düzenlenecek NATO zirvesi sonrasına kalabileceğini belirterek "Erdoğan aniden fikrini değiştirse bile, kararın yetişip yetişmeyeceği belli değil" ifadesini kullandı.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin "Rüzgar Erdoğan'dan yana" başlıklı haberinde "Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Erdoğan'ı yenme şansı zayıf görünüyor." ifadesi yer alırken aynı kanalda Mats Knutson imzası ile yayınlanan bir analizde dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerle, İsveç'in üyeliği için de zaman daralıyor. Haziran ayının ikinci yarısında kurulacak yeni parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu yönetmesi 'zaman açısından' zor olacak. Zaten sonrasında da TBMM tatile girecek.

İsveç hükümetinin NATO üyeliği umutları bu yaz için böylece boşa çıkıyor. Bahar dönemine yönelik açıklamalar hayal olurken hükümet adım adım beklentileri geri çevirmek zorunda kaldı."

İSVEÇ SAVUNMASIZ BİR KONUMDA
Yazar ayrıca ülkesinin son dönemde çok daha fazla Rus baskına maruz kaldığına dikkat çekerek, "İsveç güvenliğinin Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla güçlendiği doğrudur ancak İsveç'in NATO üyeliği uzarsa, Finlandiya'nın odağını NATO'ya yoğunlaştırması ile askeri işbirliğimiz seyrelme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.

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