İsveç’in NATO umudu suya düştü! Ülkede adeta yas var! Gazete manşetleri tek tek bunu yazıyor: Rüzgar Erdoğan’ın lehine döndü

UMUTLAR BOŞA ÇIKTI: HAYAL EDİLEBİLECEK EN KÖTÜ SENARYO

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Türk muhalefetinin İsveç'in NATO üyeliğine daha sıcak baktığını iddia ederek son dönemde ümitlerini Türkiye'deki seçimlere bağlamıştı.

Ancak Türkiye'de seçimlerin ikinci tura kalması ve Cumhur İttifakı'nın aldığı oy oranı İsveç'in hayallerini suya düşürdü.

İkinci tur seçimleri 'İsveç için hayal edilebilecek en kötü senaryo' olarak yorumlayan İsveç basını bugün NATO üyeliği için zamanın daraldığına dikkat çekti.

TÜRKİYE SEÇİMLERİNDE SOĞUK DUŞ: RÜZGAR ERDOĞAN'DAN YANA

Göteborg Postası 'Türkiye seçimlerinde soğuk duş' başlıklı haberinde İsveç'in üyeliğinin Temmuz ayında Litvanya'da düzenlenecek NATO zirvesi sonrasına kalabileceğini belirterek "Erdoğan aniden fikrini değiştirse bile, kararın yetişip yetişmeyeceği belli değil" ifadesini kullandı.

İsveç kamu yayıncısı SVT'nin "Rüzgar Erdoğan'dan yana" başlıklı haberinde "Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Erdoğan'ı yenme şansı zayıf görünüyor." ifadesi yer alırken aynı kanalda Mats Knutson imzası ile yayınlanan bir analizde dikkat çeken ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerle, İsveç'in üyeliği için de zaman daralıyor. Haziran ayının ikinci yarısında kurulacak yeni parlamentonun İsveç'in NATO başvurusunu yönetmesi 'zaman açısından' zor olacak. Zaten sonrasında da TBMM tatile girecek.

İsveç hükümetinin NATO üyeliği umutları bu yaz için böylece boşa çıkıyor. Bahar dönemine yönelik açıklamalar hayal olurken hükümet adım adım beklentileri geri çevirmek zorunda kaldı."

İSVEÇ SAVUNMASIZ BİR KONUMDA

Yazar ayrıca ülkesinin son dönemde çok daha fazla Rus baskına maruz kaldığına dikkat çekerek, "İsveç güvenliğinin Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla güçlendiği doğrudur ancak İsveç'in NATO üyeliği uzarsa, Finlandiya'nın odağını NATO'ya yoğunlaştırması ile askeri işbirliğimiz seyrelme riski taşıyor." ifadelerini kullandı.