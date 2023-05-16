Dünya Türkiye’deki seçimleri takip ediyor: Başkan Erdoğan zafere çok yakın... | CNN International’dan çok çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

"Sonuçlar yüzde 49,4 oy alan olan Erdoğan'ı ikinci tura zorlamak için yeterli. Ancak muhalefetin oyu hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı. Üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan, oyların %5,2'sini alarak şaşırtıcı derecede güçlü bir sonuç elde etti."

Al Jazeera Sinan Oğan'ın seçimin ikinci turunda belirleyici bir rol oynayabileceğini yazdı.