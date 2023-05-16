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Dünya Türkiye'deki seçimleri takip ediyor: Başkan Erdoğan zafere çok yakın... | CNN International'dan çok çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2023 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023
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Dünya Türkiye’deki seçimleri takip ediyor: Başkan Erdoğan zafere çok yakın... | CNN International’dan çok çarpıcı Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderken, seçim büyük bir heyecana sahip oldu. Başkan Erdoğan'ın büyük fark attığı seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Türkiye'yi yakından takip eden dış basın, Başkan Erdoğan'ın büyük bir avantaja sahip olduğunu yazdı. CNN International ise Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya" yorumunda bulundu.

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden Dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

"Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahminleri yıktı" diyen İngiliz Economist şu değerlendirmede bulundu;

"Sonuçlar yüzde 49,4 oy alan olan Erdoğan'ı ikinci tura zorlamak için yeterli. Ancak muhalefetin oyu hem anketörlerin hem de Kılıçdaroğlu'nun beklediğinin çok altında kaldı. Üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan, oyların %5,2'sini alarak şaşırtıcı derecede güçlü bir sonuç elde etti."

Al Jazeera Sinan Oğan'ın seçimin ikinci turunda belirleyici bir rol oynayabileceğini yazdı.

Haberde "Oğan, cumhurbaşkanlığı yarışının dışında kaldı, ancak hâlâ bir adayı desteklemesi durumunda ikinci turda çok önemli bir rol oynayabilir" denildi.

ABD merkezli Bloomberg "Türkiye'de Erdoğan Üçüncü On Yılda İktidara Hazırlanıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı ve Erdoğan'ın zafere yakın ismin olduğunu belirtti.

CNN INTERNATIONAL'DAN KILIÇDAROĞLU YORUMU
Seçimin ikinci tura kaldığı bilgisini okurlarına aktaran CNN International "Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya" dedi.

Haberde "Cumhurbaşkanı ve partisinin güçlü performansı, şimdiye kadar karşılaştığı en sert siyasi zorluğun üstesinden gelecek gibi görünüyor" yorumuna yer verildi.

SPIEGEL: ALMANYA ERDOĞAN'IN KALESİ OLMAYA DEVAM EDİYOR
Alman Frankfurter Rundschau "Anketler yanlış çıktı. Erdoğan en iyi sonucu aldı" dedi. Spiegel ise Almanya'nın Erdoğan'ın kalesi olmata devam ettiğinin altını çizdi.

Oğan'ın seçimde bir sürprize imza attığını belirten France 24 "Türk siyasetçi Sinan Ogan, Pazartesi günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunu üçüncü sırada tamamladıktan sonra görece bilinmezlikten uluslararası üne kavuştu" dedi.

Washington Post "Erdoğan, Türkiye seçimleri ikinci tura giderken avantaja sahip" başlıklı haberinde Erdoğan'ın ilk turu rakibinin önünde bitirdiği bilgisine yer verildi.

FINANCIAL TIMES: ERDOĞAN ÜSTÜNLÜĞÜ ELİNDE TUTUYOR
Financial Times "Türkiye seçimleri ikinci tura giderken Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor" dedi.

Hindistan merkezli India Today "Türkiye seçimleri ikinci turla karşı karşıya, Erdoğan ivme kazanıyor" başlığını tercih etti ve avantajın Erdoğan'da olduğunu yazdı.

Yunan Kathimerini "Türkiye, Erdoğan liderliğinde ikinci tur seçimlerle karşı karşıya" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

T-Online "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda mutlak çoğunluğu kaçırmış olabilir, ancak en yakın rakibi CHP'li siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok önünde" dedi.

YUNAN BASINI: ERDOĞAN FAVORİ
Yunan In.gr "Erdoğan ikinci turda favori" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

"Erdoğan depremin olduğu bölgelerde zafer kazandı. Kahramanmaraş'ta %71'e ulaştı" başlığını atan Proto Thema seçime katılımın rekor düzeyde olduğunu yazdı.

"Seçim haritası Erdoğan'ın büyük uçurumunu aydınlatıyor" başlığını atan CNN Yunanistan ise şu değerlendirmede bulundu;

"Cumhurbaşkanlığı seçimi kıl payı ikinci tura kalmış olabilir, ancak Erdoğan şimdiden gidişatı değiştirdi, %49,5 oyla birinci sırayı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci sırada bıraktı ve şimdiden büyük kazanan olarak kabul ediliyor."

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