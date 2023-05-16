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İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili yorum yapan İngiliz dergisi The Economist'ten ikiyüzlü ifadeler gelmeye devam ediyor. Seçim gününe kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan dergi, "İkinci turda Erdoğan seçimin açık ara favorisi" sözlerine yer verirken Kılıçdaroğlu ve partisinin hezimete uğradığını ve anketlerin kendilerini yanılttığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 08:42
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İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

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İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

Yener, Kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, dünkü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yaptı. Başkan Yener, oy verme sırasında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlisi ile 2 seçmen için başsağlığı dileğinde bulundu.

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İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

Seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren tüm personel ve sandıklarda görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Yener, süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen seçmenlere, çalışmalarına destek sağlayan tüm kamu kurumları ve çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

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İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

YSK'ya gelen verileri açıklayan Yener, saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandıklarının yüzde 100 oranında açıldığını, yurt içi katılım oranının 88,92 olduğunu bildirdi.

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İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

Yurt dışında ise 52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktaran Yener, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söyledi.