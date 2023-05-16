İkiyüzlü The Economist yola geldi: Anketlere inandık!

İkinci tura kalan seçimlerle ilgili yorum yapan İngiliz dergisi The Economist'ten ikiyüzlü ifadeler gelmeye devam ediyor. Seçim gününe kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan dergi, "İkinci turda Erdoğan seçimin açık ara favorisi" sözlerine yer verirken Kılıçdaroğlu ve partisinin hezimete uğradığını ve anketlerin kendilerini yanılttığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 08:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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