MHP lideri Devlet Bahçeli’den The Economist’in skandal manşetlerine tepki: Nifak saçıyor

"İŞSİZLİĞİ VE YOKSULLUĞU BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Zulmün, zilletin ve zelil emellerin tam karşısında olduklarını belirten Bahçeli, "Demokraside yüksek standartları biz sağlayacağız. Milli birlik ve dayanışma ruhumuzu biz güçlendireceğiz. Ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden biz geleceğiz. İşsizliği ve yoksulluğu biz çözeceğiz. Huzurlu insanlık ve haysiyetli istikbal hedeflerine birlikte ulaşacağız. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

"FETÖ, KILIÇDAROĞLU'NA UMUT BAĞLIYOR"

Bahçeli, cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti birlikte ihya edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Aksaraylı kardeşlerim, sıra ve yetki hepinizde. Söz ve karar sizin. Ülke ve gelecek sizin. Vatan ve bayrak sizin. Devlet ve millet sizsiniz. Ne var ki geleceğinizi ve geçmişimizi karalamak isteyenler var. Zilleti, 'zemzem' diye servis edenler var. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları, istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Bölücü terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyor. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor."