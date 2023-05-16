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Almanya'da 113 milyon euroluk soygun! Cezalar belli oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2023
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Almanya’da 113 milyon euroluk soygun! Cezalar belli oldu

Almanya Dresden'de bulunan müzeden 2019'da yapılan 113 milyon euroluk mücevher soygunu ile ilgili yargılanan 5 kişiye 4 yıl 4 ay ile 6 yıl 2 ay arasında değişen cezalar verildi.

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