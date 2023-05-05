Sırbistan'da kanlı gece: Otomatik tüfekle ateş açıldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Mladenovac'ta, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.
"Kasırga" isimli operasyonun başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayı gerçekleştiren 21 yaşındaki U.B'nin etrafının sarıldığı, ancak teslim olmak istemediği ve etrafa ateş açmaya devam ettiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin bölgede olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, yaşananları "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
Sırbistan'da, çarşamba günü de Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahla gerçekleştirdiği saldırıda, 8'i çocuk, 1'i güvenlik görevlisi 9 kişi hayatını kaybetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Yaz tatili ertelenecek mi, iptal olacak mı?
- Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman ödenecek? Evlilik kredisi yaş şartı var mı, yok mu? 150 bin lira...
- MSÜ tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz ve Hava okulları kaç puanla alım yapıyor?
- Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? MEB 2023 İOKBS sınavı hangi tarihte yapılacak?
- Mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri Mayıs ayı ödendi mi? T.C Kimlik numarası...
- TRT TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira olacak? TRT 1 TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var?
- 90 bin işçiye kadroda tarih sinyali geldi! Bakan açıkladı: "Taşeron işçilere söz verdim" Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri, uzman çavuş ve TYP kadro...
- ÖGG sınav sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
- EYT'de kısmi emeklilik tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya 3600 hesabı yapıldı! Kadınlarda 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 55, 56, 57, 58 yaşında...
- Karın şişkinliğini anında geçiriyor! İbrahim Saraçoğlu'ndan ilaç gibi tavsiye! Meğer bağırsaklara da iyi geliyormuş...
- Fenerbahçe - Olympiakos maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak?