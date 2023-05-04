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Almanya'da feci kaza: Tren demiryolu işçilerine çarptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Almanya’da feci kaza: Tren demiryolu işçilerine çarptı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir tren, demiryolunda çalışan işçilere çarptı. Kazada 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin ise yaralandığı belirtildi.

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