Arnavutluk Başbakanı Rama: Başkan Erdoğan Türkiye için olağanüstü bir iş yaptı
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan övgü dolu sözler ile bahsetti. Rama, "Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye’yi çok değiştirdi" dedi.
Yunanistan'daki Delphi Ekonomi Forumunda konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bölgesel ve diğer konulara değindi.
"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ ÇOK DEĞİŞTİRDİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü bir iş yaptığını vurgulayan Rama, "Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye'yi çok değiştirdi. Elbette ki tartışmalı bazı şeyler var, ancak tartışmadan önce şunu söylemeliyim ki özellikle AB'nin Türkiye'ye yönelik gösterdiği davranışı tartışmalıdır. Türkiye'ye '(AB'ye) Kabul edilmek için reform yapmalısınız' denildiği bir zamanda gerçekleşen şey bunun tam tersiydi; Türkiye acımasızca kapının ardında bırakıldı." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Ayrıca Rama, "Ardından (15 Temmuz) darbe girişimi, Erdoğan'ın kendini terk edilmiş hissettiği olağanüstü bir etkiye sahip çok çok kritik bir andı. Yani karmaşık bir şey. Ancak bir şey inkar edilemez, Erdoğan'la veya Erdoğan'sız Türkiye Avrupa'nın güvenliği için çok önemli. AB, Türkiye'yi gerçekten çok ciddiye almalı." dedi.
Arnavut Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu da söyledi.
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