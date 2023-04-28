CHP bir çivi bile çakmadı Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Adana’ya dev hizmet! Açılışı Erdoğan yapacak

CUMHUR İTTİFAKI BORÇLANMA YETKİSİ VARDI AMA…

Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi vermişti. Başkan Karalar, "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.