CHP bir çivi bile çakmadı Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitirdi! Adana'ya dev hizmet! Açılışı Erdoğan yapacak
Son dakika haberi | Adana'da CHP'li başkan Zeydan Karalar'ın göreve geldikten sonra bir çivi dahi çakmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Başkan Erdoğan'ın "devam edecek" talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlandı. Yapımı tamamlanan dev proje bugün Başkan Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle hizmete açılacak. Proje ile birlikte şehrin doğusu ve batısı birleşirken; Adana'danın 40 yıllık ulaşım ihtiyacı da karşılanacak. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.
Temeli 2016 yılında eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından atılan ve yüzde 42'si tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2019 seçimlerinde koltuğu devralan CHP'li başkan Zeydan Karalar tarafından tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek projeyle ilgili bir çivi dahi çakılmadı.
CUMHUR İTTİFAKI BORÇLANMA YETKİSİ VARDI AMA…
Büyükşehir belediyesi meclisinde Cumhur İttifakı'nın tamamlanamayan projeler ve işçi maaşlarının ödenmesi için şartlı olarak 169 milyon lira borçlanma yetkisi vermişti. Başkan Karalar, "Biz bu köprüyü mühendislere incelettik. Bu köprüyü bitirmek için 730 Milyon TL'ye ihtiyaç var" şeklinde açıklamada bulunmuş ve Cumhur İttifakı üyeleri tarafından büyük tepki görmüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Bunun üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla köprüyü mevcut haliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. 700 milyon liralık kaynak aktarımı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2020'de onaylandı.
Daha sonra ise köprü için ihale yapıldı ve inşaat yeniden başladı. CHP'li başkan Karalar'ın görmezden geldiği köprü bugün Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından açılacak.
100 BİN ARAÇ GEÇİŞ YAPACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yıllık ortalama 1 milyon hasta kabul eden Adana Şehir Hastanesi'ne ulaşımında büyük rahatlık sağlayacak. Bunun yanı sıra Çukurova Üniversitesi, stat, adliye binası ve bölge idari mahkemesine ulaşımını da büyük ölçüde kolaylaştıracak.
Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.1956 yılından bu yana sadece baraj setinden sağlanan ulaşım köprü ile daha güvenli ve yüksek kapasiteli hale gelecek.
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