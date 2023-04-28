Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den 'dost ülkeler' için 'petrol' kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasağın kapsamından çıkardı. Bu kapsamda 27 Aralık’ta imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı.
Rus lider Putin'in, ülkesinin tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü tedarikini yasaklayan kararına yönelik değişiklikleri içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
YASAK KALDIRILDI
Bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre, dost ülkeler, Rusya'nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağı kapsamından çıkarıldı.
KARARIN GEÇMİŞİ
Putin tarafından 27 Aralık'ta imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı.
Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke de olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.
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