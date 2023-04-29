ABD’li bilim insanlarından şoke eden "Uzaylı" açıklaması: Dünya ile temasa geçecekler! İşte o tarih...
ABD'li bilim insanları uzaylılar ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. 27 ışık yılı uzaktaki NASA uydusunu izleyen araştırmacılar uzaylıların Dünya ile temasa geçeceğini belirtti. Hatta bunun için tarih verdi. İşte ayrıntılar...
"Evrende yalnız mıyız?" sorusunun yerini alan başka bir soru ile karşı karşıyayız. "Uzaylılar Dünya ile ne zaman iletişime geçecek?" Califoria Üniversitesi'nden bir ekip uzaylıların Dünya ile ne zaman iletişime geçeceğini açıkladı.
2002'de NASA Pioneer 12 sondasına radyo dalgası iletimi gönderdi. Veri gönderme ve iletişimin kurulmasını sağlamak için gönderilen sinyal 27 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza da ulaştı.
Araştırmacılar bu sinyalin Dünya'ya bir geri arama gönderen varlıklar tarafından yakalandığını ümit ediyor.
Yapılan çalışmada Dünya'dan Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 ve New Horizons'dan gönderilen sinyallerin nereye yayılmış olduğu incelendi.
Voyager 2, Pioneer 10 ve Pioneer 11'e gönderilen sinyallerin en az bir yıldızla karşılaştığı belirtildi.
Pioneer 10'un sinyalleri 2002'de bir beyaz cüce yıldızla karşılaştı ve 2313 yılına kadar 222 yıldızla daha karşılaşacak.
Ekip gönderdiği raporda geri gönderilen bir iletimi bekleyebilecekleri en erken tarihin 2029 olduğunu söyledi.
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