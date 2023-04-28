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Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken 65 milyona yakın vatandaş sandıklara giderek Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını belirleyecek. Artık son viraja girilirken AK Parti'nin seçim beyannamesindeki vaatler vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle eğitim, sağlık, aile, şehit yakını, engelliler, yaşlılar, gençler ve kültür sanat alanındaki atılması beklenen hamleler vatandaşları mutlu ederken biz de ahaber.com.tr olarak bu vaatleri sizler için derledik. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin atacağı önemli adımlar...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 19:03
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Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

Seçimlere artık çok kısa bir süre kalırken partilerin seçim beyannameleri de açıklandı. Özellikle AK Parti'nin beyannamesindeki ekonomi alanındaki vaatler vatandaşta ilgi uyandırdı.

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Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

Nitekim bu vaatlerde ekonomide atılacak yeni adımlar tek tek açıklanırken toplumun her kesmine yönelik adım atılacağı vurgulandı.

İşte o vaatler...

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Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

İnsanımızın şahsiyetli, onurlu ve üretken bir hayat sürmesini teminen fikirde, teşebbüste ve inançta özgürlük temel ilkelerimizdendir.

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Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

İnsanlarımızın en temel ihtiyaçlarının cevabını bulabildiği güçlü aile yapımızı korumayı ve aile değerlerimizin varlığını sürdürmesini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını 2 milyona çıkartacağız.