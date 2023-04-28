Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin seçim sonrası planı hazır! Eğitimden sağlığa ekonomiden sanata çok sayıda proje geliyor

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken 65 milyona yakın vatandaş sandıklara giderek Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını belirleyecek. Artık son viraja girilirken AK Parti'nin seçim beyannamesindeki vaatler vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle eğitim, sağlık, aile, şehit yakını, engelliler, yaşlılar, gençler ve kültür sanat alanındaki atılması beklenen hamleler vatandaşları mutlu ederken biz de ahaber.com.tr olarak bu vaatleri sizler için derledik. İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin atacağı önemli adımlar...