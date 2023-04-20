ABD’nin raporu açıklandı: Uçan cisim sayısı 650’ye çıktı

Kirkpatrick, bu nesnenin ne olduğunun çözümlenmediğini, video dışında başka bir kanıt olmadığı için tam olarak belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu açıkladı. ABD'li bürokrat, "Sadece bu videoya dayanarak bunu tam olarak tanımlamak neredeyse imkansız olacak" ifadesini kullandı.