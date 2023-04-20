ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre azalma yaşadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azaldığı belirtildi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 368 milyon varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 300 bin varil artışla 223 milyon 500 bin varile yükseldi.
PETROL ÜRETİMİ AZALDI
ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 101 bin varil artışla 6 milyon 294 bin varile çıktı. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 844 bin varil artışla 4 milyon 571 bin varil oldu.
Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 8-14 Nisan haftasında 16 bin varil azalarak 12 milyon 724 bin varil olarak kayıtlara geçti.
EIA'nın "Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 12 milyon 540 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 750 bin varil olması bekleniyor.
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