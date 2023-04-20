ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 600 bin varil düşüşle 368 milyon varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 300 bin varil artışla 223 milyon 500 bin varile yükseldi.