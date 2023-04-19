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Alaska’da ortaya çıktı! Gören UFO sandı ama işin aslı bambaşka çıktı | İşte dünyanın konuştuğu gizemli küre...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Alaska’da ortaya çıktı! Gören UFO sandı ama işin aslı bambaşka çıktı | İşte dünyanın konuştuğu gizemli küre...

Alaska’da geçen hafta sonu ortaya çıkan mavi beyaz renkli gizemli küre dünya genelinde şaşkınlık yarattı. Sosyal medya kullanıcıları küreyi görünce UFO'ların geldiğini iddia etti. Ama işin aslı bambaşka çıktı. İşte dünyayı şaşırtan gizemli küre...

Alaska'da geçen hafta sonu meydana gelen alışılmadık gizemli küre dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Kürenin gece bir anda gökyüzünde belirdiği ifade edildi.

Soluk mavi bir sarmalı olan kürenin üzerinde parlak yeşil şeritler olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ise kullanıcılar gizemli kürenin UFO ya da uzaylılar ile alakalı olabileceğini kaydetti.

Ancak çok geçmeden durumun öyle olmadığı anlaşıldı. Gizemli küre denilen spiralin aslında ABD Kaliforniya'dan atılan bir SpaceX roketinden salınan fazla yakıt olduğuna dikkat çekti.

Sarmalın fırlatmadan 3 saat sonra göründüğü tespit edildi. Uzmanlar söz konusu görüntüyü 'harika' olarak nitelendirdi.

Alaska Üniversitesi Fairbank Jeofizik Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan uzay Fizikçisi Dr. Don Hampton, bazen benzer durumların görülebildiğini ifade etti. Hampton, "Yüksek irtifada fırlatma yapıldığında yakıt buza dönüşüyor. Ve eğer güneş ışığına denk gelirse karanlık olduğunda girdap şeklinde bir bulut görülebiliyor" dedi.

Aynı zamanda ocak ayında Hawaii'de ve geçen ya da Yeni Zelanda'da benzer bir olayın meydana geldiği ifade edildi.

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