Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

Tüm dünya UFO krizinin eşine geldi. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımlanamayan uçan cisim vurduklarını söylemelerinin hemen ardından Çin, Kanada, Uruguay, Japonya gibi ülkeler de hava sahalarında UFO benzeri cisimlerin görüldüğünü bildirdi. ABD ve Kanada, son üç gün içinde Kuzey Amerika üzerinde vurulan tanımlanamayan üç uçan cismi soruşturuyor. Peki UFO nedir? ABD UFO krizinin perde arkasında ne var?