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Haberler Galeri Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

Tüm dünya UFO krizinin eşine geldi. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tanımlanamayan uçan cisim vurduklarını söylemelerinin hemen ardından Çin, Kanada, Uruguay, Japonya gibi ülkeler de hava sahalarında UFO benzeri cisimlerin görüldüğünü bildirdi. ABD ve Kanada, son üç gün içinde Kuzey Amerika üzerinde vurulan tanımlanamayan üç uçan cismi soruşturuyor. Peki UFO nedir? ABD UFO krizinin perde arkasında ne var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 13:23
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Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

ABD UFO krizine dair detaylar sosyal medyada gündem oldu. Amerika tarafından vurulan 3 gök cisminin hala ne olduğuna dair tespit yapılamaması soru işaretlerine neden oldu. ABD savaş uçaklarının Alaska, Kanada ve Michigan üzerinde tanımlanamayan üç uçan cismi füzelerle düşürmesine anlam vermeye çalışıyor. İşte Amerika ve dünyanın birçok bölgesinde görülen UFO krizi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

ABD'nin kuzeyinde 3 ayrı tanımlanamayan cismin düşürülmesi tartışmalara yol açtı. Biden'ın emriyle havada vurulan cisimle ilgili açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi ise dünyanın konuştuğu olayla ilgili bir UFO açıklamasında bulundu.

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Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) Çin balonu ile Alaska ve Kanada üzerinde tanımlanamayan cisimleri düşürmesinin ardından, bu kez ABD ile Kanada sınırında uçan, tanımlanamayan bir cisim için harekete geçti.

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Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

NORAD'ın, ABD lideri Joe Biden'ın emriyle ABD-Kanada sınırında yer alan Michigan ve Huron gölleri bölgesini kısa süreliği uçuşa kapatmasının ardından, tanımlanamayan bir cismi daha düşürdüğü ortaya çıktı.

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Dünyada UFO KRİZİ! Amerika DÜŞÜRDÜ, Peş peşe görüldü! ÇİN, KANADA, URUGUAY, JAPONYA... Tanımlanamayan uçan cisim NEDİR? ABD ve UFO gözlemleri

Michican Temsilcisi Cumhuriyetçi Jack Bergman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Göller Bölgesindeki operasyonlar konusunda Savunma Bakanlığı (Pentagon) benimle iletişime geçti. ABD ordusu Huron Gölü üzerinde yeni bir cismi indirdi." ifadelerini kullandı.